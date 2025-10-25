Logo

Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази

Танјуг

25.10.2025

21:30

Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази
Фото: Tanjug/AP

Тропска олуја Мелиса која је активна на око 380 километара удаљености од главног града Хаитија, Порт о Пренса, са максималним ударима вјетра од 120 километара на час, прерасла је у ураган, саопштено је из америчког Националног центра за урагане.

На југозападу Хаитија очекује се до 89 центиметара кише, пренио је Ројтерс. У овој олуји погинуле су најмање три особе на Хаитију и једна у Доминиканској Републици.

Предвиђа се да ће Мелиса погодити Јамајку почетком следеће недјеље, да би до недјеље постала велики ураган, а могуће је да достигне четврту категорију до понедјељка.

Очекује се да ће олуја затим погодити источну Кубу, доносећи локално до 30 центиметара падавина.

На Јамајци је на снази упозорење на ураган и тропску олују, а власти су најавиле затварање свих аеродрома уколико се изда званично упозорење.

Активирано је више од 650 склоништа, а залихе хране и потрепштина су спремне за хитну дистрибуцију. Олуја је досад оштетила готово 200 домова у Доминиканској Републици, изазвала прекиде у водоснабдевању за више од пола милиона људи, оборила дрвеће и семафоре, изазвала мање клизиште и изоловала десетине заједница поплавама.

Мелиса је 13. именована олуја у сезони атлантских урагана која траје до 30. новембра, а Национална управа за океане и атмосферу предвиђа сезону изнад просека са 13 до 18 именованих олуја.

