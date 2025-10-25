Бака Стана прославила 100. рођендан

Извор:
Мркоњићанка Стана Митрић данас је у свом граду, гдје је рођена и живи, прославила 100. рођендан у друштву породице, пријатеља и комшија.
Бака Стана рекла је новинарима да није мислила да прославља рођендан, али да су прославу осмислила и организовала њена дјеца, унуци и праунуци.
"За ово живота сам се испатила и измучила. Сад ми је најбоље, најљепше, али ипак патим што сам сахранила своју дјецу. Гледам њихове фотографије, плачем и разговарам с њима, јер жива у земљу не могу", испричала је бака Стана.
Највише се, каже, намучила у вријеме ратних дешавања, када је била гладна и жедна, а најтеже што је преживјела јесте погибија двојице синова у Одбрамбено-отаџбинском рату, чије је посмртне остатке пронашла у масовној гробници у Мркоњић Граду.
Бака Стана је рекла да је захвална Богу јер је још увијек покретна и може помало да се брине сама о себи, а седам година живи са једним сином који јој све обезбиједи када није присутан у кући.
Она је нагласила да је данас много срећна јер на једном мјесту види своју дјецу, унуке, снахе, праунуке, чукунунука, своје комшије и пријатеље.
Стана Вишекруна Митрић рођена је 20. октобра 1925. у селу Брдо код Мркоњић Града, а са три године остала је без мајке.
Родила је седморо дјеце и без мужа остала 2018. године, када је умро у 91. години.
Има 14 унука, 13 праунука и једног чукунунука.
Унук Душко Лазић из Бањалуке рекао је да радо долази код баке Стане, за коју каже да је велика жена која се много напатила у животу.
Лазић је нагласио да се радо сјећа свог дјетињства и долазака код баке, када су јој помагали око сеоских послова, али да их она и данас дочекује са осмијехом и радошћу.
Најмлађа Станина унука Станислава Зорић из Бањалуке каже да су се она и њена сестра прије неколико година договориле да ће ако дочекају да бака доживи стоту годину, управо на овакав начин прославити њен рођендан, што се данас и испунило.
Зорићева је рекла да их је бака увијек дочекивала домаћински и с љубављу, те да и дан-данас тако дочекује своју родбину и госте, устајући и питајући их да ли су гладни и жедни.
Прославу 100. рођендана Стане Митрић породица је организовала у угоститељском објекту у Мркоњић Граду.
