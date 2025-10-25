Брачни пар пензију проводи у пчелињаку

Извор:
Пензију су једва дочекали. Сада брачни пар Анђић ужива у свом малом „земаљском“ рају. А њихов рај изгледа овако – препун је пчела, меда и кошница. Зујање љубимаца, тамо на међи Угљевика и Бијељине, им је омиљена музика. А у ту музику, први се заљубио Слободан, и то одмах послије рата.
"Након пола сата „блејања“ у оне пчеле, како полијећу, излијећу, изгубио сам осјећај у времену колико је мене то опустило. Као два бенседина да сам попио", испричао је пчелар из Угљевика Слободан Анђић.
Почео је са двије, данас има 300 кошница. Ту љубав је пренио и на супругу. Данас, заједно, раме уз раме, уживају у послу. А у срцу пчелињака имају и своју малу покретну „кућицу“ на точковима.
"Овдје је лијеп одмор. Ово волимо и радимо заједно, кафу ту попијемо, одморимо кад нам досади и то је то. Кажу да рад са пчелама продужава и животни вијек пчелара? Наравно. Има ли истине у томе? Наравно да има", признаје пчеларка Милојка Анђић.
Мед је природни лијек, прича Слободан. Као такав користили су га и стари Римљани, и Египћани. А традиција је то и на нашим просторима.
"Ми користимо свакодневно. Хоћемо да се засладимо послије ручка узмеш мед, или са нечим у комбинацији, може се правити за дјецу крем, ја лично волим са сусамом, мени омиљено. Намажеш кришку хљеба заслади оси се и добио здраве компоненте", казао је Слободан Анђић.
Анђићи о пчеларству уче 30 година. Нема литературе која им није дошла под руке. А труд се исплатио – мед који они производе је вишеструко награиђван златним медаљама.
