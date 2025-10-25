Зашто жене нарочито поштују Свету Петку?

Извор:
Света Петка је у нашем народу прва адреса за женску молитву. Њено име Параскева значи петак, дан поста и припреме, па није чудо што је баш она постала заштитница жена, болесних и сиромашних, али и оних које носе кућу и породицу на својим леђима.
У црквеном календару њен главни дан је 27. октобар, док се 8. августа обиљежава Пренос њених моштију. У тој симболици стоји и одговор зашто жене данас, једнако као и пре сто година, шапућу њено име над свијећом и водом.
Рођена је у Епивату, на обали Мраморног мора, живјела скромно и испоснички, а предање каже да је напустила све да би служила Богу. Због имена које дословно значи петак, њен култ је од почетка био везан за женске обичаје, пост и домаћинске забране петком.
У народној традицији Параскева Петка повезивана је са женским рукотворинама, предењем и везом, па је вијековима представљана као заштитница дома, врлина и женског рада. Тако се у једној светитељки спојила и црквена побожност и народна вјеровања о женској снази, стрпљењу и мудрости.
Мошти Свете Петке су вијековима путовале. Из Епивата су пренијете у бугарско Трново, затим у Видин, па у Београд, гдје су дочекане са великим поштовањем. Касније су пренијете у Цариград, а потом у Јаши у Румунији, гдје се и данас чувају. У Јашију се сваке јесени окупљају хиљаде људи који стоје у редовима по неколико километара да би пришли њеном ћивоту. Већину њих чине жене, мајке, супруге, баке, сестре, које долазе због завјета, молитве за дјецу, здравље, пород или мир у кући.
У Београду, на Калемегдану, саграђена је капела Свете Петке, тачно изнад извора чија се вода сматра љековитом. Тај извор постоји вијековима и једно је од најпосећенијих мјеста у престоници Србије. Људи долазе да захвате воду, прекрсте се и у тишини изговоре своју молитву. Неке жене доносе флашице воде за чланове породице који нису могли да дођу, вјерујући да светитељка види и то.
На Петковдан жене најчешће посте и одмарају од тешких кућних послова. Кажу да тог дана не треба прати, шити ни „подићи иглу“, како би се сачувао мир у кући и здравље руку. У многим крајевима жене устају прије сунца, пале свијећу и захваљују за оно што имају. Тај дан се не проводи у журби и буци, већ у смирењу, молитви и малим ритуалима захвалности. Неке посте у част светитељке, друге донесу дар у цркву, треће само одвоје тренутак тишине и вјерују да је то довољно.
У православљу не постоје "тајне молитве", већ искрена ријеч из срца. Али кроз вијекове су се обликовале реченице које многе жене понављају када јој се обраћају. Најпознатија молитва гласи:
- Света Петко, Божја угоднице, измоли ми од Господа здравље тијела и душе, заштиту за моју породицу и мир у срцу.
У њој нема великих захтјева, нема драматике, само чиста жеља за миром и снагом да се издржи све што живот донесе. Многе жене кажу да им је управо та једноставна молитва помогла у тренуцима кад су биле на ивици снаге.
Завјет је лични договор са Богом, преко светитељке. Најчешће га праве жене - мајке које моле за дијете, оне које су оздравиле, које су пронашле мир послије тешког периода, или које желе да се захвале за нешто што су пребродиле. Завјет може бити пост, одлазак у цркву сваке године, паљење свијеће, даривање, или једноставно одлука да се у неком дијелу живота уведе више реда и молитве.
Најважније је да завјет није трговина са Богом. Он је подсјетник на вјеру, на захвалност и на промјену која долази изнутра. Због тога се и држи тихо, без свједока, као лична одлука која не тражи потврду других.
Постоје три разлога због којих жене осјећају посебну блискост са Светом Петком. Први је њена скромност. Била је жена која је све напустила да би пронашла мир у духу, и управо у тој тишини многе вјернице препознају себе. Други је насљеђе, генерације жена су вијековима училе своје кћерке и унуке да се Петки моле за здравље, пород и снагу, па је та молитва постала дио женског насљеђа, попут рецепта, савјета или приче.
Трећи разлог је искуство. Многе жене које су биле на ходочашћу у Јашију или посјетиле капелу на Калемегдану описују осјећај олакшања, топлине и мира који се не може ријечима објаснити. Света Петка је женска заштитница посебно и ту нема ријечи.
Дан се започиње у тишини. Жене пале свијећу и захвале на свему што имају. Оне које имају завјет посте, не раде и одлазе у цркву. Неке носе воду из капеле Свете Петке, друге дијеле колач и вино са комшијама. У неким кућама се и данас преноси обичај да се првом особом којој тог јутра пожелиш добро јутро пожелиш и здравље, јер се вјерује да ће тако цијели дом бити под њеном заштитом.
Петковдан није само дан молитве, већ и дан смирења. Подсјећа да све што је тешко може да се понесе ако постоји вјера и мир у срцу.
Света Петка је остала у народу као светитељка која разумије жену. Није била богата, није имала породицу, није тражила славу. Живјела је тихо, у молитви, посвећена другима. У том њеном путу жене и данас виде снагу - не ону бучну, већ постојану, која издржи све олује и остане вјерна себи.
Зато је њен култ толико дубок и жив. Капела на Калемегдану и ћивот у Јашију нису само света мјеста, већ тачке утјехе, молитве и захвалности. Ту жене долазе да пусте сузу, да захвале и да крену даље. Њене молитве су једноставне, а завјети тихи, али управо у тој једноставности лежи њена моћ.
Зато се и данас, кад све постане прегласно и тешко, њено име изговара полако, с вјером и надом:
Света Петко, моли Бога за нас.
