Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

СРНА

25.10.2025

12:11

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Јапански туриста преминуо је након што је пао са зида Пантеона у Риму висине седам метара, јавили су италијански медији.

Несрећа се догодила синоћ у 21.50 часова, а жртва је седамдесетогодишњи мушкарац.

Petar Petković

Србија

Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије

На лицу мјеста интервенисали су хитна помоћ, ватрогасци и полиција, који су провалили улазну капију испред Пантеона и затекли мушкарца који је већ био мртав.

Италија

Rim

трагедија

