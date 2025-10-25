Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

Извор:
СРНА
25.10.2025
12:11
Коментари:0
Јапански туриста преминуо је након што је пао са зида Пантеона у Риму висине седам метара, јавили су италијански медији.
Несрећа се догодила синоћ у 21.50 часова, а жртва је седамдесетогодишњи мушкарац.
Србија
Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије
На лицу мјеста интервенисали су хитна помоћ, ватрогасци и полиција, који су провалили улазну капију испред Пантеона и затекли мушкарца који је већ био мртав.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму