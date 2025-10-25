Logo

Скандал у модној индустрији тресе Италију

25.10.2025

09:42

Скандал у модној индустрији тресе Италију
Фото: Pixabay

Луксузни брендови "Диор" и "Ђорђо Армани" нашли су се у центру истраге у Италији која је разоткрила озбиљна кршења радних закона у њиховом ланцу снабдијевања.

Истрага је открила да су ови брендови наводно плаћали својим добављачима између 57 и 99 долара по торби, док се готови производи у малопродаји продају по цијенама од 2.000 до 2.800 долара.

Према судским документима, радници, углавном кинеског поријекла, били су приморани да живе и спавају у фабрикама како би производња текла непрекидно.

Истражитељи су такође открили да су сигурносни уређаји са машина уклањани, а запослени су радили без валидних радних дозвола.

Severina

Сцена

Северина усијала Инстаграм новим сликама

Тужиоци наводе да је велики притисак на одржавање високих профитних маржи довео до тога да су ови прекршаји постали системски проблем унутар луксузне индустрије.

Због овога су судије у Милану ставиле "Диор" и "Армани" под једногодишњу судску управу, иако компаније могу да наставе са радом.

Док "Диор" тврди да је унаприједио свој ланац снабдијевања, а "Армани" да у потпуности сарађује са властима, овај случај открива да ознака "Made in Italy" не гарантује увијек етички произведен луксуз, преноси "Каматица".

