Познато да ли ће се Трамп састати са Ким Џонг Уном

25.10.2025
08:10
На распореду америчког предсједника Доналда Трумпа током турнеје по Азији није сусрет са сјевернокорејским вођом Ким Џонг-уном, рекао је данас амерички званичник.
"Предсједник је, наравно, изразио жељу за сусретом с Кимом у блиској будућности. Али то није на програму овог путовања",рекао је званичник под условом анонимности, преноси Фокс њуз.
Трамп је током првог мандата одржао три историјска самита са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном који су стабилизовали Корејско полуострво, навео је званичник у саопштењу за америчку телевизију.
Посљедњи пут Трамп и Ким су се састали 30. јуна 2019. године у Демилитаризованој зони између Сјеверне и Јужне Кореје.
Трамп би требало да стигне у среду у Јужну Кореју на самит АПЕЦ-а, организације за економску сарадњу Азија-Пацифик, а јавно и приватно је изразио жељу да разговара са Кимом.
Према изворима Си-Ен-Ен-а, идеју о новом сусрету додатно је подстакао недавни састанак Трампа са јужнокорејским предсједником Ли Џае Мјунгом, који га је позвао на скуп Азијско-пацифичке економске сарадње у Сеулу.
Ким је прошлог мјесеца такође изразио отвореност за дијалог, поручивши да би био отворен за разговор са САД "ако одустану од опсесије денуклеаризацијом".
"Ако САД одустану од своје празне опсесије денуклеаризацијом и желе да теже мирној коегзистенцији са Сјеверном Корејом на основу признавања реалности, нема разлога да не сједнемо са САД", рекао је раније Ким.
