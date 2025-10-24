Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

Извор:
Права драма одиграла се у Ардеи, Италија, када се младић (23) посвађао са бившом партнерком, а онда отишао у њен дом и отео њихово четворомесечно дијете.
Мајка је одмах пријавила отмицу, а полиција га је пронашла и ухапсила под оптужбом за породично насиље и отмицу малољетног лица.
Дијете је лоцирано у другом стану у мјесту Фиумичино, где је пронађено неповријеђено. Након прегледа у болници, враћено је мајци која је раније пријављивала насиље од стране бившег партнера.
Посљедњи пут ју је управо он одвезао у болницу након што ју је претукао, али је тада љекарима рекла да је пала са скутера.
Осумњичени се сада налази у затвору у мјесту Велетри и чека одлуку суда, пише Блиц.
