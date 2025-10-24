Њемачком се шири птичији грип

Извор:
Број случајева птичије грипе у Њемачкој изузетно је порастао у посљедње двије седмице, рекао је данас министар пољопривреде Алоис Раинер, предлажући појачане заштитне мјере како би се зауставило ширење вируса.
"Тренутно имамо пуно жаришта, и међу дивљим птицама и на перадарским фармама", рекао је Раинер, истичући да то није неуобичајено за ово доба године.
То није неуобичајено за ово доба године, нагласио је министар, али нагло ширење заразе у протеклих 14 дана показује да је ситуација озбиљна и да је важно предузети заједничке и координисане мјере.
У близини Берлина пронађено је више од хиљаду угинулих ждралова, а сматра се да је узрок смрти птица, управо птичија грипа.
Министарство пољопривреде савезне земље Баден-Вуртемберг саопштило је јуче да ће због ширења вируса бити усмрћено око 15.000 птица на фарми перади у Олингену.
Птичија грипа заразна је болест која је често смртоносна за птице и перад, али није опасна за људе.
Уз заштиту животиња и спречавање штете у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, приоритет је, по ријечима министра пољопривреде - заустављање вируса.
Министарство пољопривреде затражило је у међувремену од Европске уније да повећа накнаде власницима за вриједне домаће животиње које се морају усмртити, с 50 на до 110 евра, како би се подржало пољопривреднике, рекао је министар Раинер.
Накнада из фонда за болести животиња обично се темељи на тржишној вриједности животиње, напомиње агенција ДПА.
