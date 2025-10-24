Logo

Њемачком се шири птичији грип

Извор:

Индекс

24.10.2025

21:04

Коментари:

0
Њемачком се шири птичији грип

Број случајева птичије грипе у Њемачкој изузетно је порастао у посљедње двије седмице, рекао је данас министар пољопривреде Алоис Раинер, предлажући појачане заштитне мјере како би се зауставило ширење вируса.

"Тренутно имамо пуно жаришта, и међу дивљим птицама и на перадарским фармама", рекао је Раинер, истичући да то није неуобичајено за ово доба године.

судница

Свијет

Француска први пут у историји осудила жену на доживотни затвор

То није неуобичајено за ово доба године, нагласио је министар, али нагло ширење заразе у протеклих 14 дана показује да је ситуација озбиљна и да је важно предузети заједничке и координисане мјере.

У близини Берлина пронађено је више од хиљаду угинулих ждралова, а сматра се да је узрок смрти птица, управо птичија грипа.

Министарство пољопривреде савезне земље Баден-Вуртемберг саопштило је јуче да ће због ширења вируса бити усмрћено око 15.000 птица на фарми перади у Олингену.

илу-сок од нара-24102025

Здравље

Овај сок штити од 3 веома честе болести

Болест није опасна за људе

Птичија грипа заразна је болест која је често смртоносна за птице и перад, али није опасна за људе.

Уз заштиту животиња и спречавање штете у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, приоритет је, по ријечима министра пољопривреде - заустављање вируса.

Министарство пољопривреде затражило је у међувремену од Европске уније да повећа накнаде власницима за вриједне домаће животиње које се морају усмртити, с 50 на до 110 евра, како би се подржало пољопривреднике, рекао је министар Раинер.

Бански двор

Бања Лука

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

Накнада из фонда за болести животиња обично се темељи на тржишној вриједности животиње, напомиње агенција ДПА.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Ptičiji grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајна несрећа слупан аутомобил

Хроника

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

2 ч

0
Откривено највеће налазиште злата на свијету

Свијет

Откривено највеће налазиште злата на свијету

2 ч

0
bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

3 ч

0
Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској

Република Српска

Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској

3 ч

0

Више из рубрике

Француска први пут у историји осудила жену на доживотни затвор

Свијет

Француска први пут у историји осудила жену на доживотни затвор

2 ч

0
Откривено највеће налазиште злата на свијету

Свијет

Откривено највеће налазиште злата на свијету

2 ч

0
Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

Свијет

Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

3 ч

0
Опасан и бизаран тренд стигао у Европу, издато упозорење

Свијет

Опасан и бизаран тренд стигао у Европу, издато упозорење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

22

59

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

22

52

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

22

51

Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

22

34

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner