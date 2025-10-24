Logo

Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској

24.10.2025

20:17

Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској
Фото: Танјуг/АП

Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској, уз све који су у најтежим временима имали снаге да сачувају своје име, вјеру и слободу, рекао је потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Србије, Ивица Дачић.

- Данас са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској, уз све који су у најтежим временима имали снаге да сачувају своје име, веру и слободу. Тридесет четири године постојања Народне скупштине Републике Српске нису само обележје једне институције, оне су симбол трајања једног народа, његове истрајности и вере у правду и слободу - објавио је Дачић на свом Инстаграм профилу.

Дачић је рекао да су Србија и Република Српска повезане нераскидивим везама, заједничком историјом, језиком, културом и истим сном.

- Да живимо у миру, слободи и достојанству. Поносан што данас дијелим овај важан јубилеј са народом Републике Српске - нагласио је Дачић.

Ивица Дачић

