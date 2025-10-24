Logo

Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

24.10.2025

19:57

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Бивши хрватски полицајац и глумац Леон Лучић (53), познат по улози у серији “Крим тим 2”, који је осумњичен да је у Загребу ранио држављанина БиХ Дениса Мустафчића (51), приведен је пред дежурног истражног судију Жупанијског суда у Великој Горици након што је двије ноћи провео у полицијском притвору.

Приликом довођења у тужилаштво, у четвртак увече, Лучић је био добро расположен. Упркос лисицама, дизао је руке и с осмијехом поздрављао новинаре, а када је искочио из полицијског комбија весело је узвикнуо: "Хоп”, пише Јутарњи лист.

Окупљене новинаре у петак, 24. октобра, по изласку из марице почастио је стиховима хита српског пјевача народне музике Шекија Турковића: "Једнога дана жалиће многи што ме више нема, остаће пјесма и успомена на посљедњег боема", преноси Вечерњи.хр.

Иначе, након што је у великогоричком тужилаштву изнио детаљну одбрану и признао кривицу, за Лучића је затражен једномјесечни притвор. Разлог томе је опасност од понављања дјела, с обзиром на његов рецидивизам и још једну истрагу која је у току. С друге стране, за његовог 40-годишњег помагача, ухапшеног у сриједу поподне, тужилаштво није тражило притвор.

Полиција га је пријавила за помагање у кривичном дјелу јер је Лучићу помогао да побјегне из зграде након пуцњаве, одвезао га у гепеку аутомобила до обале Саве у Јакушевцу како би бацио врећицу с револвером. Међутим, тужилаштво је закључило да нема потребе за притварањем помагача, будући да је, међу осталим, изнио активну одбрану.

Подсјећамо, Лучића терете за покушај убиства пријатеља Дениса Мустафчића. Мустафчић је рањен у Улици Еде Муртића у Новом Загребу, гдје су се њих двојица претходно сукобила, након чега је Лучић пријатељу пуцао у ногу.

