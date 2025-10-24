Највише признање Црне Горе блаженопочившем митрополиту Амфилохију

Извор:
Предсједник Црне Горе Јаков Милатовић додијелио је постхумно Орден црногорске велике звијезде митрополиту црногорско-приморском Амфилохију, највише признање које Црна Горе може да додијели.
Орден је додијељен блаженопочившем митрополиту Амфилохију за огроман допринос у јачању међународног угледа Црне Горе, очувању духовне и културне традиције, изградњи друштвеног мира и обликовању једног од најважнијих поглавља савремене историје ове земље.
Такође, додијељен је и због залагања за мир и саборност у пресудним историјским тренуцима, те допринос демократским промјенама.
Орден је, по жељи и уз сагласност породице, уручен митрополиту црногорско-приморском Јоаникију, који је захвалио предсједнику за додјелу овог признања и томе што је сагледао и уважио велике заслуге блаженопочившег митрополита Амфилохија.
Митрополит Јоаникије је истакао да је његов претходник био човјек великог образовања, харизме и угледа, којег су радо виђали и примали у главним центрима свих православних земаља, а и много шире.
- Није случајно што се блаженопочившем митрополиту Амфилохију додјељује Орден црногорске велике звијезде. То нас подсјећа на Његошеву лучу, Његошеву звијезду, на свјетлост Божију коју је Његош опјевао, вјечну и непролазну, а митрополит је носио у души и том свјетлошћу обасјао свој народ и отаџбину - рекао је митрополит Јоаникије.
Милатовић је рекао да је митрополит Амфилохије био мост између духовности и знања, између Истока и Запада, истакавши да је оставио дубок и неизбрисив траг у историји Црне Горе, чији глас, снага и мудрост и данас одјекују.
Милатовић је рекао да је митрополитов позив на мир и достојанство, у сложеним историјским тренуцима за Црну Гору када су подјеле биле дубоке, био глас разума који је допринио да ова земља сачува достојанство и заједничку вјеру у бољу будућност.
Свечаности је у име породице Радовић присуствовао брат митрополита Амфилохија Павић Радовић.
