Logo

Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

Извор:

СРНА

24.10.2025

16:45

Коментари:

0
Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита
Фото: Танјуг

Пет саобраћајних полицајаца из Рашке ухапшено је данас због сумње да су примали мито, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Ухапшени су осумњичени да су од маја до септембра од возача који су чинили прекршаје захтијевали и примали новац да их не кажњавају.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Ухапшен осумњичени за убиство Ане: Младу маму избо на улици пред сином, па побјегао

Осумњиченим полицајцима одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени у надлежно тужилаштво.

Такође, ухапшено је и седам особа које су давале мито осумњиченим полицајцима.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

Хапшења су извршена по налогу Вишег тужилаштва у Краљеву.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Srbija

policajci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невјероватни призори у Хрватској: Град забијелио саобраћајнице

Регион

Невјероватни призори у Хрватској: Град забијелио саобраћајнице

1 ч

0
Заплијењена велика количина нелегалних лијекова за мршављење

Свијет

Заплијењена велика количина нелегалних лијекова за мршављење

1 ч

0
За ова четири знака од данас почиње златни период живота

Занимљивости

За ова четири знака од данас почиње златни период живота

1 ч

0
Каран: Сарадња између Српске и Србије добра у свим областима

Република Српска

Каран: Сарадња између Српске и Србије добра у свим областима

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом да је испред Скупштине ранио мушкарца

Хроника

Одређен притвор осумњиченом да је испред Скупштине ранио мушкарца

1 ч

0
У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

Хроника

У Котор Вароши ухапшене три особе, одузета аутоматска пушка

2 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Амиру Пашићу Фаћи предложен притвор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner