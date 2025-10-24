Пет саобраћајних полицајаца ухапшено због мита

Извор:
СРНА
24.10.2025
16:45
Пет саобраћајних полицајаца из Рашке ухапшено је данас због сумње да су примали мито, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Ухапшени су осумњичени да су од маја до септембра од возача који су чинили прекршаје захтијевали и примали новац да их не кажњавају.
Осумњиченим полицајцима одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени у надлежно тужилаштво.
Такође, ухапшено је и седам особа које су давале мито осумњиченим полицајцима.
Хапшења су извршена по налогу Вишег тужилаштва у Краљеву.
