Logo

Амиру Пашићу Фаћи предложен притвор

Извор:

АТВ

24.10.2025

13:51

Коментари:

0
Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Тужилаштво Кантона Сарајево затражило је одређивање једномјесечног притвора Амиру Пашићу Фаћи осумњиченом за вријеђање три новинарке и замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ.

Пашићу је притвор предложен због опасности од бјекства и да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.

"Пашић се сумњичи да је користећи псовке, увреде и вријеђања путем друштвених мрежа ТикТок и YouTube, вријеђао достојанство три новинарке и замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ, чиме је нарушио њихов психички интегритет и починио кривично дјело психичко насиље у тежем облику учињено путем информационо- комуникацијске технологије".

амир пашић фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Тужилаштво је позвало све политичке странке и јавне личности да се суздрже у коментирању и у сугерисању носиоцима правосудних функција шта и како треба да раде у конкретним предметима.

"Сваки покушај јавног притиска на рад је неприхватљив и представља нарушавање принципа независности правосуђа", наводи се у саопштењу.

О притвору Пашићу одлучиваће Општински суд у Сарајеву.

Подијели:

Тагови:

Притвор

Амир Пашић Фаћо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

Свијет

Кремљ: Састанак Трампа и Путина и даље могућ

1 ч

0
Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

Сцена

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

1 ч

0
Фотографија зимске гуме на алуминијумској фелни

Ауто-мото

Да ли су M+S гуме зимске? Одговарамо на сва најчешћа питања

1 ч

1
Направите брзо укисељен црвени купус у тегли у 5 корака

Савјети

Направите брзо укисељен црвени купус у тегли у 5 корака

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Градишци одузето 200 грама марихуане и четири стабљике индијске конопље

2 ч

0
Прогутао марихуану када је видио полицију

Хроника

Прогутао марихуану када је видио полицију

3 ч

0
Полиција Србије

Хроника

Србац: Мушкарац слетио с пута и погинуо на лицу мјеста

3 ч

0
полиција

Хроника

У кориту Дрине пронађено тијело мушкарца

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner