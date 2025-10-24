Амиру Пашићу Фаћи предложен притвор

Извор:
24.10.2025
Тужилаштво Кантона Сарајево затражило је одређивање једномјесечног притвора Амиру Пашићу Фаћи осумњиченом за вријеђање три новинарке и замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ.
Пашићу је притвор предложен због опасности од бјекства и да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.
"Пашић се сумњичи да је користећи псовке, увреде и вријеђања путем друштвених мрежа ТикТок и YouTube, вријеђао достојанство три новинарке и замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ, чиме је нарушио њихов психички интегритет и починио кривично дјело психичко насиље у тежем облику учињено путем информационо- комуникацијске технологије".
Тужилаштво је позвало све политичке странке и јавне личности да се суздрже у коментирању и у сугерисању носиоцима правосудних функција шта и како треба да раде у конкретним предметима.
"Сваки покушај јавног притиска на рад је неприхватљив и представља нарушавање принципа независности правосуђа", наводи се у саопштењу.
О притвору Пашићу одлучиваће Општински суд у Сарајеву.
