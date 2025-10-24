Направите брзо укисељен црвени купус у тегли у 5 корака

24.10.2025
Код нас је кисељење купуса дио традиције. Цијели процес траје недјељама и захтјева стрпљење, јер је потребно вријеме да посољени купус ферментише и природно се укисели.
На другој страни, када припремамо поврће у туршији (краставци, паприка,…), стављамо га у раствор сирћета, соли и шећера, па стрпљиво чекамо данима да добије тај жељени киселкасти укус.
Међутим, постоји и бржа, једноставнија варијанта да уживамо у хрскавом и киселкастом поврћу, а то је - брзо кисељење. Добићемо преукусан резултат, а као најбољи избор за овај поступак показали су се - црвени купус и црвени лук. Кључно је да танко исјечемо црвени купус и црвени лук, па да их прелијемо врелом киселом маринадом. Захваљујући томе поврће јако брзо добија киселкаст укус, а при том задржи своју предивну хрскавост и интензивну боју. Предност оваквог брзог начина припреме укисељеног поврћа је и то што се не додају никакви конзерванси (као код туршије), али зато треба припремити мању количину, јер се готов производ може чувати у фрижидеру највише око двије недјеље.
Црвени купус је без сумње право нутритивно благо:
Садржи антоцијанине, моћне антиоксидансе који му дају карактеристичну љубичасто-црвену боју и штите ћелије од оксидативног стреса.
Богат је витамином Ц, К и влакнима, који јачају имунитет и доприносе здравој пробави.
Када се укисели, постаје још лакше сварљив, а блага ферментација доприноси стварању корисних бактерија.
Захваљујући овим својствима, црвени купус је не само укусан додатак оброку, већ и одличан савезник здравог варења и снажног имунитета.
Корак 1: Исјеците купус - Подијелите главицу црвеног купуса на четвртине и танко исјеците један до два дијела (отприлике ¼ до ½ главице). Можете користити оштар нож или ренде/мандолину.
Корак 2: Припремите теглу - Ставите исјецкани купус у већу теглу са поклопцем који добро дихтује. Ако немате већу теглу, употребите двије мање.
Корак 3: Направите раствор (маринаду) - У мањој шерпи загријте сирће, воду, шећер, со и зачине док не проври, па послије минут-два скините са ватре.
Корак 4: Прелијте и охладите - Врелом течношћу прелијте исјечени купус и црвени лук у тегли, па затворите поклопац и лагано промућкајте да се све измеша. Затим отворите теглу и оставите да се охлади на собној температури.
Корак 5: Ставите у фрижидер и уживајте - Када се купус у тегли охлади, ставите поклопац и одложите у фрижидер на најмање 1-2 сата прије конзумирања.
А резултат? Тегла пуна боје, укуса и здравља – савршена да обогати многа јела! Брзо укисељен црвени купус чувајте у фрижидеру и пазите да је поврће потпуно потопљено у течности – тако ће остати хрскаво и свјеже.
Састојци:
3-4 шоље танко сјецканог црвеног купуса (¼ до ½ главице)
1 главица црвеног лука, танко насјецканог
1 чен бијелог лука (опционо), пресјечен на пар листића
1 шоља јабуковог сирћета
1 шоља воде
2 кашичице шећера
2 кашичице соли
Опционо (ако волите) – ½ кашичице кима у зрну.
У већу теглу (или 2–3 мање) ставите купус, црвени лук и бијели лук.
У мањој шерпи на средњој температури помјешајте сирће, воду, шећер, со и зрна кима. Загријте док течност не проври и шећер и со се не истопе – након 1-2 минута склоните са ватре.
Прелијте врели раствор преко купуса у тегли, затворите и лагано промућкајте да се све сједини.
Отворите и оставите да се охлади на собној температури. По потреби притисните купус да сав остане потопљен.
Када се охлади, затворите и ставите у фрижидер на бар 1 сат, а идеално преко ноћи, преноси Телеграф.
Једном када га направите, користићете га свуда! Пробајте га:
У сендвичима и бургерима умјесто киселих краставчића (укус и боја су далеко живописнији),
Као додатак такосима или wраповима са фалафелом или хрскавим коцкицама тофуа,
Као топинг за јела од куваних житарица и поврћа - за освјежавајући хрскави контраст,
Као додатак уз печени тофу, темпех или гриловано поврће,или једноставно уз печени кромпир – права експлозија укуса!
Укратко - брзо укисељени црвени купус је мали кулинарски трик који сваку трпезу чини љепшом на око, али и здравијом. Лако се прави, не садржи адитиве, а додаје сваком оброку лијепу боју, диван свјеж укус и неодољиву хрскавост. Направите га једном – и више никада нећете моћи да замислите свој фрижидер без њега!
