24.10.2025

Направите брзо укисељен црвени купус у тегли у 5 корака
Код нас је кисељење купуса дио традиције. Цијели процес траје недјељама и захтјева стрпљење, јер је потребно вријеме да посољени купус ферментише и природно се укисели.

На другој страни, када припремамо поврће у туршији (краставци, паприка,…), стављамо га у раствор сирћета, соли и шећера, па стрпљиво чекамо данима да добије тај жељени киселкасти укус.

Међутим, постоји и бржа, једноставнија варијанта да уживамо у хрскавом и киселкастом поврћу, а то је - брзо кисељење. Добићемо преукусан резултат, а као најбољи избор за овај поступак показали су се - црвени купус и црвени лук. Кључно је да танко исјечемо црвени купус и црвени лук, па да их прелијемо врелом киселом маринадом. Захваљујући томе поврће јако брзо добија киселкаст укус, а при том задржи своју предивну хрскавост и интензивну боју. Предност оваквог брзог начина припреме укисељеног поврћа је и то што се не додају никакви конзерванси (као код туршије), али зато треба припремити мању количину, јер се готов производ може чувати у фрижидеру највише око двије недјеље.

Нутритивна моћ црвеног купуса

Црвени купус је без сумње право нутритивно благо:

Садржи антоцијанине, моћне антиоксидансе који му дају карактеристичну љубичасто-црвену боју и штите ћелије од оксидативног стреса.

Богат је витамином Ц, К и влакнима, који јачају имунитет и доприносе здравој пробави.

Када се укисели, постаје још лакше сварљив, а блага ферментација доприноси стварању корисних бактерија.

Захваљујући овим својствима, црвени купус је не само укусан додатак оброку, већ и одличан савезник здравог варења и снажног имунитета.

Купус

Занимљивости

Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!

Како се прави брзо укисељени црвени купус?

Корак 1: Исјеците купус - Подијелите главицу црвеног купуса на четвртине и танко исјеците један до два дијела (отприлике ¼ до ½ главице). Можете користити оштар нож или ренде/мандолину.

Корак 2: Припремите теглу - Ставите исјецкани купус у већу теглу са поклопцем који добро дихтује. Ако немате већу теглу, употребите двије мање.

Корак 3: Направите раствор (маринаду) - У мањој шерпи загријте сирће, воду, шећер, со и зачине док не проври, па послије минут-два скините са ватре.

Корак 4: Прелијте и охладите - Врелом течношћу прелијте исјечени купус и црвени лук у тегли, па затворите поклопац и лагано промућкајте да се све измеша. Затим отворите теглу и оставите да се охлади на собној температури.

Корак 5: Ставите у фрижидер и уживајте - Када се купус у тегли охлади, ставите поклопац и одложите у фрижидер на најмање 1-2 сата прије конзумирања.

А резултат? Тегла пуна боје, укуса и здравља – савршена да обогати многа јела! Брзо укисељен црвени купус чувајте у фрижидеру и пазите да је поврће потпуно потопљено у течности – тако ће остати хрскаво и свјеже.

Рецепт за брзо укисељен црвени купус

Састојци:

3-4 шоље танко сјецканог црвеног купуса (¼ до ½ главице)

1 главица црвеног лука, танко насјецканог

1 чен бијелог лука (опционо), пресјечен на пар листића

1 шоља јабуковог сирћета

1 шоља воде

2 кашичице шећера

2 кашичице соли

Опционо (ако волите) – ½ кашичице кима у зрну.

Купус-270925

Савјети

Нијемци користе овај тајни састојак за савршени кисели купус

Припрема:

У већу теглу (или 2–3 мање) ставите купус, црвени лук и бијели лук.

У мањој шерпи на средњој температури помјешајте сирће, воду, шећер, со и зрна кима. Загријте док течност не проври и шећер и со се не истопе – након 1-2 минута склоните са ватре.

Прелијте врели раствор преко купуса у тегли, затворите и лагано промућкајте да се све сједини.

Отворите и оставите да се охлади на собној температури. По потреби притисните купус да сав остане потопљен.

Када се охлади, затворите и ставите у фрижидер на бар 1 сат, а идеално преко ноћи, преноси Телеграф.

Купус-270925

Савјети

Сорта купуса која није за кисељење: Распадне се у каци

Како користити брзо укисељени црвени купус?

Једном када га направите, користићете га свуда! Пробајте га:

У сендвичима и бургерима умјесто киселих краставчића (укус и боја су далеко живописнији),

Као додатак такосима или wраповима са фалафелом или хрскавим коцкицама тофуа,

Као топинг за јела од куваних житарица и поврћа - за освјежавајући хрскави контраст,

Као додатак уз печени тофу, темпех или гриловано поврће,или једноставно уз печени кромпир – права експлозија укуса!

Укратко - брзо укисељени црвени купус је мали кулинарски трик који сваку трпезу чини љепшом на око, али и здравијом. Лако се прави, не садржи адитиве, а додаје сваком оброку лијепу боју, диван свјеж укус и неодољиву хрскавост. Направите га једном – и више никада нећете моћи да замислите свој фрижидер без њега!

