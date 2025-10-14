Logo

Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!

Извор:

АТВ

14.10.2025

19:27

Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!
Фото: pexels

На усјевима јесењег купуса на подручју ПИС регионалног центра Суботица примијећено је присуство више штетних инсеката – гусеница, бувача и ваши – које могу проузроковати озбиљне економске штете. Стручњаци упозоравају да је купус сада у осетљивој фази развоја и препоручују правовремену примјену инсектицида и фунгицида, уз строго поштовање каренце и максималног броја третирања.

На подручју ПИС регионалног центра Суботица усјеви купуса за јесењу производњу се налазе у фази главице достигле половину очекиване величине (BBCH 45) до главице достигле 70% крајње величине (BBCH 47).

Визуелним прегледом уочено је присуство сљедећих штетних инсеката:

гусјенице купусовог мољца (Plutella xylostella) на до 15% биљака,

гусјенице малог купусара (Pieris papae) на до 10% биљака

бувача (Phyllotreta spp.) на до 30% биљака,

пепељасте ваши купуса (Brevicoryne brassicae) на до 5% биљака.

Усјеви јесењих купуса се налазе у осјетљивим фазама развоја када се неке од наведених штеточина убушују у главице и праве изузетно значајне економске штете, па се произвођачима препоручује примена неког од наведених инсектицида:

У условима наводњавања стварају се повољни услови за појаву симптома црне пегавости купуса (Алтернариа brassicae) и који се запажају на појединим биљкама, стога се произвођачима може препоручити фунгицидни третман са неким од препарата (у усевима где се уоче симптоми овог обољења):

Quadris top (азоксистробин+дифеноконазол) 0,75-1 l/ha (каренца 21 дан) или

Teatar plus (азоксистробин+дифеноконазол) 1 l/ha (каренца 21 дан) или

Sercadis plus (флуксапироксад+дифеноконазол) 1 l/ha (каренца 14 дана)

Приликом избора препарата строго водити рачуна о каренци и максималном броју третирања (МБТ) за дати препарат у току вегетације, пише Агромедија.

