Штеточине нападају купус: Ово су препоруке стручњака за заштиту!

Извор:
АТВ
14.10.2025
19:27
Коментари:0
На усјевима јесењег купуса на подручју ПИС регионалног центра Суботица примијећено је присуство више штетних инсеката – гусеница, бувача и ваши – које могу проузроковати озбиљне економске штете. Стручњаци упозоравају да је купус сада у осетљивој фази развоја и препоручују правовремену примјену инсектицида и фунгицида, уз строго поштовање каренце и максималног броја третирања.
На подручју ПИС регионалног центра Суботица усјеви купуса за јесењу производњу се налазе у фази главице достигле половину очекиване величине (BBCH 45) до главице достигле 70% крајње величине (BBCH 47).
Визуелним прегледом уочено је присуство сљедећих штетних инсеката:
гусјенице купусовог мољца (Plutella xylostella) на до 15% биљака,
гусјенице малог купусара (Pieris papae) на до 10% биљака
бувача (Phyllotreta spp.) на до 30% биљака,
пепељасте ваши купуса (Brevicoryne brassicae) на до 5% биљака.
Усјеви јесењих купуса се налазе у осјетљивим фазама развоја када се неке од наведених штеточина убушују у главице и праве изузетно значајне економске штете, па се произвођачима препоручује примена неког од наведених инсектицида:
У условима наводњавања стварају се повољни услови за појаву симптома црне пегавости купуса (Алтернариа brassicae) и који се запажају на појединим биљкама, стога се произвођачима може препоручити фунгицидни третман са неким од препарата (у усевима где се уоче симптоми овог обољења):
Quadris top (азоксистробин+дифеноконазол) 0,75-1 l/ha (каренца 21 дан) или
Teatar plus (азоксистробин+дифеноконазол) 1 l/ha (каренца 21 дан) или
Sercadis plus (флуксапироксад+дифеноконазол) 1 l/ha (каренца 14 дана)
Приликом избора препарата строго водити рачуна о каренци и максималном броју третирања (МБТ) за дати препарат у току вегетације, пише Агромедија.
Савјети
12 ч0
Економија
3 д0
Савјети
4 д0
Здравље
1 седм0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму