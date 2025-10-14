Киселом купусу додајте овај зачин: Биће савршен и неће се кварити до прољећа

Извор:
Крстарица
Кисели купус је краљ зимнице – али Нијемци имају трик који га чини савршеним. Њихова метода не само да гарантује богат укус, већ и дуготрајност без кварења све до прољећа.
Тајна? Један зачин који мијења све.
У традиционалним њемачким домаћинствима, кисели купус се не прави само са сољу и водом. Додаје се један тајни зачин који:
-појачава ферментацију
-штити од кварења
-даје пун, слојевит укус
Тајни зачин: Ким
Да – ким је зачин који Нијемци готово увијек додају у кисели купус. Зашто?
-Делује антибактеријски – спречава кварење
-Помаже варењу – купус постаје лакши за стомак
-Даје арому – благо орашасту, земљану, савршено балансирану
-На 10 кг купуса додаје се око 2–3 кашике мљевеног или цијелог кима
-Додаје се директно у слојеве купуса док се пуни буре
-По жељи се комбинује са ловором, бибером у зрну или јабуком за додатну арому.
Захваљујући овом зачину, кисели купус:
-не квари се до прољећа
-остаје хрскав и укусан
-не развија непријатне мирисе чак ни након 4–5 мјесеци.
Нијемци често додају и мало сирћета у воду за наливање – не због киселости, већ да додатно стабилизују микрофлору. Али ким остаје кључни састојак који прави разлику.
Ако желите да ваш кисели купус буде савршен, укусан и дуготрајан, учите од Нијемаца: Додајте 1 тајни зачин – ким.
Ваша зимница ће трајати до прољећа, а укус ће бити као из најбољих домаћинстава Баварске.
