Logo

Киселом купусу додајте овај зачин: Биће савршен и неће се кварити до прољећа

Извор:

Крстарица

14.10.2025

08:05

Коментари:

0
Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Кисели купус је краљ зимнице – али Нијемци имају трик који га чини савршеним. Њихова метода не само да гарантује богат укус, већ и дуготрајност без кварења све до прољећа.

Тајна? Један зачин који мијења све.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Новац стиже из неочекиваног правца: Три знака улазе у период обиља од 15. октобра

Шта Нијемци раде другачије?

У традиционалним њемачким домаћинствима, кисели купус се не прави само са сољу и водом. Додаје се један тајни зачин који:

-појачава ферментацију

-штити од кварења

-даје пун, слојевит укус

Тајни зачин: Ким

Да – ким је зачин који Нијемци готово увијек додају у кисели купус. Зашто?

Доручак, житарице

Здравље

Ово је најгора опција доручка која разара вашу јетру

-Делује антибактеријски – спречава кварење

-Помаже варењу – купус постаје лакши за стомак

-Даје арому – благо орашасту, земљану, савршено балансирану

Како се користи?

-На 10 кг купуса додаје се око 2–3 кашике мљевеног или цијелог кима

-Додаје се директно у слојеве купуса док се пуни буре

-По жељи се комбинује са ловором, бибером у зрну или јабуком за додатну арому.

Болница доктор

Здравље

СЗО упозорава на озбиљну пријетњу

Колико дуго траје?

Захваљујући овом зачину, кисели купус:

-не квари се до прољећа

-остаје хрскав и укусан

-не развија непријатне мирисе чак ни након 4–5 мјесеци.

Durmitor Дурмитор

Регион

Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

Бонус савјет

Нијемци често додају и мало сирћета у воду за наливање – не због киселости, већ да додатно стабилизују микрофлору. Али ким остаје кључни састојак који прави разлику.

Ако желите да ваш кисели купус буде савршен, укусан и дуготрајан, учите од Нијемаца: Додајте 1 тајни зачин – ким.

Ваша зимница ће трајати до прољећа, а укус ће бити као из најбољих домаћинстава Баварске.

Подијели:

Таг:

kiseli kupus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмање 14 погинулих приликом урушавања рудника

Свијет

Најмање 14 погинулих приликом урушавања рудника

2 ч

0
Пријино прво јавно појављивање након порођаја

Сцена

Пријино прво јавно појављивање након порођаја

2 ч

0
Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

БиХ

Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

2 ч

0
Српска богатија за 27 беба

Друштво

Српска богатија за 27 беба

2 ч

0

Више из рубрике

Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

12 ч

0
Како одгајити емоционално јаку дјецу?

Савјети

Како одгајити емоционално јаку дјецу?

17 ч

0
Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

Савјети

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

20 ч

0
Трик уз који кромпир може остати свјеж мјесецима

Савјети

Трик уз који кромпир може остати свјеж мјесецима

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

09

30

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

09

27

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner