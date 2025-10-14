Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

14.10.2025
07:37
Коментари:0
У Суду БиХ данас ће бити наствљено суђење за злочин над Србима у у фочанској мјесној заједнини Јошаница. Ускоро се навршавају и 33 године од покоља 56 српских цивила, које су у освит Никољдана '92-ге, на кућном прагу или у збјегу, убиле муслиманске снаге.
Пред неуставним Судом БиХ, од фебруара прошле године траје судски процес против 13 војних команданата тзв. Армије Републике БиХ из Горажда и Вишеграда, који су оптужени за ратни злочин над српским цивлима.
