Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

14.10.2025

07:37

У Суду БиХ данас ће бити наствљено суђење за злочин над Србима у у фочанској мјесној заједнини Јошаница. Ускоро се навршавају и 33 године од покоља 56 српских цивила, које су у освит Никољдана '92-ге, на кућном прагу или у збјегу, убиле муслиманске снаге.

Пред неуставним Судом БиХ, од фебруара прошле године траје судски процес против 13 војних команданата тзв. Армије Републике БиХ из Горажда и Вишеграда, који су оптужени за ратни злочин над српским цивлима.

Jošanica

