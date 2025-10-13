Logo

Берјан: Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

13.10.2025

14:34

Коментари:

0
Берјан: Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

Одређени међународни центри моћи и даље третирају БиХ као простор политичког експеримента, занемарујући реалност уставног поретка и сложену унутрашњу структуру земље, истакао је амбасадор БиХ у Народној Републици Кини, Синиша Берјан.

- Истовремено, бошњачка политичка сцена, уз подршку тих центара, све отвореније одбацује институционални оквир дефинисан Дејтонским мировним споразумом и промовише концепт међународног протектората, који је у супротности са основним демократским принципима и суверенитетом државе - истиче он.

Анаконда

Свијет

Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи у Бразилу

Додаје да у том контексту, посебно је проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР.

- Уставно и логично би било да се, прије свог наступа у Њујорку, обрати институцијама своје државе, односно да се консултује са свим члановима Предсједништва БиХ – органа који је, по Уставу, једини надлежан за вођење спољне политике. Међутим, очигледно је да господин Лагумџија не признаје Предсједништво као колективног шефа државе, иако је оно управо тијело које мора да одражава консензус сва три конститутивна народа - додаје Берјан.

Наводи да је јасно да јесастанак у ОХР-у био усмјерен на координацију ставова, размјену информација и припрему за наступе у Њујорку, али све то мимо званичних процедура и уставних надлежности.

zeljko obradovic

Кошарка

Обрадовић открио: Милтон не путује у Шпанију, Муринен на прегледима

- То није и не може бити спољна политика БиХ– то је приватна, политички мотивисана агенда једног човјека. Такав приступ је неодговоран и дубоко штетан. Будућност БиХ је могућа једино уз пуно уважавање легитимних ставова сва три конститутивна народа и оба ентитета. Игнорисање те чињенице води ка додатном урушавању повјерења међу народима и слабљењу институција. Нажалост, овакво понашање није изолован случај. Већ дуже вријеме свједочимо пракси у којој поједини политички актери у БиХ дјелују по принципу "слушај шта каже странац, а не институције". Такав однос не само да је понижавајући за саму државу, већ и директно подрива уставни поредак и блокира изградњу унутрашњег повјерења, што је предуслов сваког озбиљног напретка - закључује Берјан.

Подијели:

Тагови:

Кина

ambasador

Zlatko Lagumdžija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Егић и Кустурић потписали измјене протокола о сарадњи

Друштво

Егић и Кустурић потписали измјене протокола о сарадњи

3 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Доказао сам да не волим рат

3 ч

0
Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

3 ч

0
Телехируршка операција

Наука и технологија

Из Београда оперисао пацијента у Белгији, робот асистирао

3 ч

0

Више из рубрике

Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

3 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лагумџија никада није мислио својом главом

4 ч

0
Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

БиХ

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

5 ч

0
Умјесто у Предсједништво, Лагумџија у ОХР код свог шефа Шмита

БиХ

Умјесто у Предсједништво, Лагумџија у ОХР код свог шефа Шмита

7 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner