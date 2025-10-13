Берјан: Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

13.10.2025
14:34
Коментари:0
Одређени међународни центри моћи и даље третирају БиХ као простор политичког експеримента, занемарујући реалност уставног поретка и сложену унутрашњу структуру земље, истакао је амбасадор БиХ у Народној Републици Кини, Синиша Берјан.
- Истовремено, бошњачка политичка сцена, уз подршку тих центара, све отвореније одбацује институционални оквир дефинисан Дејтонским мировним споразумом и промовише концепт међународног протектората, који је у супротности са основним демократским принципима и суверенитетом државе - истиче он.
Свијет
Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи у Бразилу
Додаје да у том контексту, посебно је проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР.
- Уставно и логично би било да се, прије свог наступа у Њујорку, обрати институцијама своје државе, односно да се консултује са свим члановима Предсједништва БиХ – органа који је, по Уставу, једини надлежан за вођење спољне политике. Међутим, очигледно је да господин Лагумџија не признаје Предсједништво као колективног шефа државе, иако је оно управо тијело које мора да одражава консензус сва три конститутивна народа - додаје Берјан.
Наводи да је јасно да јесастанак у ОХР-у био усмјерен на координацију ставова, размјену информација и припрему за наступе у Њујорку, али све то мимо званичних процедура и уставних надлежности.
Кошарка
Обрадовић открио: Милтон не путује у Шпанију, Муринен на прегледима
- То није и не може бити спољна политика БиХ– то је приватна, политички мотивисана агенда једног човјека. Такав приступ је неодговоран и дубоко штетан. Будућност БиХ је могућа једино уз пуно уважавање легитимних ставова сва три конститутивна народа и оба ентитета. Игнорисање те чињенице води ка додатном урушавању повјерења међу народима и слабљењу институција. Нажалост, овакво понашање није изолован случај. Већ дуже вријеме свједочимо пракси у којој поједини политички актери у БиХ дјелују по принципу "слушај шта каже странац, а не институције". Такав однос не само да је понижавајући за саму државу, већ и директно подрива уставни поредак и блокира изградњу унутрашњег повјерења, што је предуслов сваког озбиљног напретка - закључује Берјан.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
33
17
27
17
19
17
14
Тренутно на програму