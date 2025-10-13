Егић и Кустурић потписали измјене протокола о сарадњи

13.10.2025
14:26
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић и директор Фонда здравственог осигурања Српске Дејан Кустурић потписали су измјене и допуне протокола о сарадњи којим се цивилним жртвама рата омогућава да ортопедска помагала набављају на исти начин као ратни војни инвалиди, параплегичари и ампутирци.
Након потписивања споразума у Бањалуци, Егић је захвалио Фонду за сарадњу.
Додао је да је 2018. године потписан Споразум између ресорног министарства и овог фонда, те да је предвиђен нови начин набавке ортопедских помагала новчаним средствима преко Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.
Кустурић је рекао да је данашњим протоколом дошло до проширења Споразума, који је потписан 2018. године.
- На овај начин рјешавамо и питање цивилних жртава рата. Влада Републике Српске доносила је овакве одлуке које представљају проширење сарадње између институција у Републици Српској, а доносиће их и у наредном периоду - изјавио је Кустурић.
