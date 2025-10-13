Важно обавјештење за пензионере

Извор:
АТВ
13.10.2025
09:07
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права на пензију, којима се исплата врши ван Републике Српске, да до краја календарске године Фонду доставе потврду о животу, да би се исплата пензије у 2026. години могла вршити редовно и без престанка.
Како се наводи у саопштењу Фонда ПИО, достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Србији, Хрватској, Словенији, Црној Гори, ФБиХ, јер се тај податак обезбјеђује путем електронске размјене података између носилаца осигурања.
- Корисници којима се након остваривања права први пут врши исплата пензије, потврду о животу достављају надлежној исплатној филијали. Достављање потврде о животу за кориснике са пребивалиштем ван Републике Српске врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда, која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије - истиче се у саопштењу.
Наводе, да кориснику пензије који потврду о животу не достави благовремено, исплата пензије се обуставља.
- Потврда о животу је исправна ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта. Образац потврде о животу може се преузети на интернет страници Фонда - закључује се у саопштењу.
