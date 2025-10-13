Диди тражи да пређе у други затвор

Извор:
13.10.2025
Након што је осуђен на четири године и два месеца затвора, озлоглашени музички могул Шон Диди Комбс се свим силама труди да убиједи судију да му дозволи премјештај из њујоршког МДЦ Бруклин у други, мање строг затвор.
Комбс, некада један од најутицајнијих људи у музичкој индустрији, проглашен је кривим за организовање вишедневних сексуалних окупљања на којима су учествовале његове бивше партнерке и мушки сексуални радници.
Осим затворске казне, мораће да плати 500.000 долара и учествује у програмима за ментално здравље и лијечење зависности.
У захтјевима које су поднијели федералном судији, Комбсови адвокати тврде да је боравак у МДЦ Бруклин за репера неподношљив и да се он плаши за сопствену безбједност. Зато тражи да остатак казне одслужи у ФЦИ Форт Дикс у Њу Џерсију - затвору отвореног типа познатом по терапијским и едукативним програмима.
Учешће у програмима лијечења зависности, едукативним и радним активностима пружило би му стабилност и структуру опоравка - навео је његов адвокат у поднеску, додајући да би премјештај омогућио и чешће породичне посјете.
Тренутно се Комбс налази у специјалној јединици МДЦ Бруклина. Та јединица је позната по готово потпуној изолацији затвореника и изразито лошим условима. У писму судији, репер је описао своју свакодневницу као нехуману, тврдећи да у затвору нема ни чисте воде за пиће нити довољно простора за затворенике.
"Изгубио сам се на свом животном путу. Због својих одлука изгубио сам слободу, каријеру и углед. Али најгоре од свега - изгубио сам самопоштовање", рекао је Комбс приликом изрицања казне, додајући како га је затвор приморао да се суочи са својом прошлошћу.
Такође је истакао да му је ово први дужи период у 25 година у коме је остао потпуно тријезан, преноси "б92".
