Logo

Диди тражи да пређе у други затвор

Извор:

Б92

13.10.2025

08:51

Коментари:

0
Диди тражи да пређе у други затвор
Фото: Танјуг/АП

Након што је осуђен на четири године и два месеца затвора, озлоглашени музички могул Шон Диди Комбс се свим силама труди да убиједи судију да му дозволи премјештај из њујоршког МДЦ Бруклин у други, мање строг затвор.

Комбс, некада један од најутицајнијих људи у музичкој индустрији, проглашен је кривим за организовање вишедневних сексуалних окупљања на којима су учествовале његове бивше партнерке и мушки сексуални радници.

Осим затворске казне, мораће да плати 500.000 долара и учествује у програмима за ментално здравље и лијечење зависности.

У захтјевима које су поднијели федералном судији, Комбсови адвокати тврде да је боравак у МДЦ Бруклин за репера неподношљив и да се он плаши за сопствену безбједност. Зато тражи да остатак казне одслужи у ФЦИ Форт Дикс у Њу Џерсију - затвору отвореног типа познатом по терапијским и едукативним програмима.

Учешће у програмима лијечења зависности, едукативним и радним активностима пружило би му стабилност и структуру опоравка - навео је његов адвокат у поднеску, додајући да би премјештај омогућио и чешће породичне посјете.

vrtic

Бања Лука

Радници бањалучких вртића од сутра у генералном штрајку

Тренутно се Комбс налази у специјалној јединици МДЦ Бруклина. Та јединица је позната по готово потпуној изолацији затвореника и изразито лошим условима. У писму судији, репер је описао своју свакодневницу као нехуману, тврдећи да у затвору нема ни чисте воде за пиће нити довољно простора за затворенике.

"Изгубио сам се на свом животном путу. Због својих одлука изгубио сам слободу, каријеру и углед. Али најгоре од свега - изгубио сам самопоштовање", рекао је Комбс приликом изрицања казне, додајући како га је затвор приморао да се суочи са својом прошлошћу.

Такође је истакао да му је ово први дужи период у 25 година у коме је остао потпуно тријезан, преноси "б92".

Подијели:

Таг:

Паф Диди

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице

Друштво

Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице

3 ч

0
Радници бањалучких вртића од сутра у генералном штрајку

Бања Лука

Радници бањалучких вртића од сутра у генералном штрајку

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Израелски предсједник одликоваће Доналда Трампа

3 ч

0

Више из рубрике

Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

Сцена

Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

19 ч

0
Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?

Сцена

Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?

23 ч

0
Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Сцена

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

1 д

0
МТВ гаси канале у Европи

Сцена

МТВ гаси канале у Европи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

12

23

Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner