Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?

Глумица Мирка Васиљевић и фудбалер Вујадин Савић су у вези већ 16 година и имају четворо дјеце.
Први пут су постали родитељи још 2011. године када су добили сина Андреја.
Потом су се родили Андријана и Михајло, а најмлађа Аника на свијет је дошла 2021. године.
Глумица и фудбалер никада нису давали важност озваничењу своје везе, јер као што је глумица неколико пута истакла за домаће медије, од почетка су посматрали свој однос као нешто озбиљно, а до сада нису организовали свадбу јер им то због честих селидби није био приоритет.
Према ријечима популарне глумице, знали су се од малена.
"Вјеровали или не, имали смо ту животну ситуацију да је он зимовао на Златибору гдје има викендицу. Ја сам исто ишла на Златибор и некако смо се као дјеца често дружили. Послије тога сам играла фолклор. Имала сам пробе у његовој школи и ту смо се мимоилазили. Исто смо годиште и ту смо излазили заједно, послије тога смо ишли у средњу школу, тако да некако смо мало по мало, једно другом били испред очију. Имали смо лијеп однос", испричала је Мирка својевремено за "Ало".
А љубав се јавила много касније, када су имали 19 година.
"Он је тада био у Црвеној звезди. Ја сам дошла на рођендан код своје другарице. Обрадовала сам се што сам га видјела. Пришла сам да му се јавим. Сутра ме је звао на вечеру и од тог позива смо кренули интензивно да се дружимо и виђамо и тако смо постали пар. Некако се кроз цијели живот провлачимо", испричала је својевремено глумица.
Први пољубац ће јој као и свима остати у посебном памћењу.
"Био је децембар, Свети Никола, он је тада био на зимској фудбалској паузи. Враћали смо се са журке и када смо стигли испред његове куће, рекао ми је да је цијелу средњу школу чекао да би ми рекао да му се свиђам и да хоће да се смувамо. Сјећам се да смо се први пут пољубили на мјесту гдје је био контејнер. Тада сам му рекла да желим озбиљну везу, и није се изненадио јер ме је увијек посматрао као одговорну особу", рекла је Мирка једном приликом.
Њихова веза је била од почетка на бројним изазовима, прије свега због даљине која се дешавала због Вујадиновог ангажмана у фудбалским клубовима.
"Наша веза је била на великом испиту на самом почетку. Када је Вујадин потписао за Бордо, поставило се питање да ли можемо да наставимо даље. По цијели дан сам била на снимању серије 'Мирис кише на Балкану', па нисам могла да идем код њега. Препознали смо се у томе што смо се обоје одмалена одрицали многих ствари зарад каријере. Путеви су нам се преплитали и када смо то жељели и када нисмо", испричала је.
Од првог пољупца је прошло 16 година, а Мирка и Вујадин су неколико пута били у жижи интересовања због свог односа. Својевремено се спекулисало о Вујадиновим аферама, а прије двије године се догодила и њихова свађа у јавности.
Подсјетимо, тада је Вујадин одбио да се појави на црвеном тепиху на премијери филма са Мирком што је довело до свађе, а онда је он викао на њу прије свима.
"Бјежи, бре. Иди сама. Не занима ме то", викао је Вујадин на жену пред свима и све вријеме одмахивао рукама.
Мирка је тада одбила да коментарише поменуту ситуацију, јер никада није жељела да свој приватни живот експонира у јавности, већ да о њој говоре њени глумачки ангажмани.
