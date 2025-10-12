Амиџић: Затражен реципроцитет поврата ПДВ-а за превознике у земљама ЕУ

Извор:
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је Министарство на чијем је челу од министарстава финансија Словеније, Италије, Шпаније, Пољске, Мађарске и Грчке тражило да превозници из БиХ у тим земљама имају исти третман када је ријеч о поврату ПДВ-а, као што превозници тих земаља имају у БиХ.
"Наши превозници када возе у иностранство немају право на поврат ПДВ-а када је ријеч о гориву, мостаринама, путаринама и слично, а превозници из тих земаља када врше ту услугу у БиХ могу да добију поврат ПДВ-а. За нас је то недопустиво", изјавио је Амиџић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је истакао да, уколико не буде задовољен принцип реципроцитета када је ријеч о ПДВ-у, превозници из тих земаља више неће моћи у БиХ вршити поврат ПДВ-а.
"Није нам циљ укидање поврата ПДВ-а тим превозницима, него нам је циљ да наши превозиници добију иста права у њиховим земљама", навео је Амиџић.
Он је додао да је одлука о овм кораку донесена након консултација са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком и премијером Српске Савом Минићем.
"Одлучили смо да више не чекамо Федерацију БиХ, да не чекамо ни /министра комуникација и транспорта Едина/ Форту, ни /министра иностраних послова Елмедина/ Конаковић, и да предузмемо одређене кораке који би требали да заштите интерес превозника из Српске и ФБиХ", рекао је Амиџић.
Он је подсјетио да је Форто прије шест мјесеци рекао да ће у року од 14 дана ријешити све проблеме превозника, а да ни данас ништа није учињено.
"Истовремено је Конаковић рекао да ће имати билатералне састанке на бази којих ће се поправити положај превозника. Имају ли њих двојица бар мало политичког достојанства и храбрости да смију онима на које се ово односи, а то су углавном земље ЕУ, да кажу да превозници из БиХ морају да имају исти статус?", упитао је Амиџић.
Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић рекао је да је овај корак врло важан за комплетну логистичку индустрију у БиХ.
"Нисмо имали право на поврат ПДВ-а. Криве су биле лоше процедуре. Имамо мјесечно, на примјер, по једној транспортној индустрији око 10.000 евра средстава које нисмо до сада могли да враћамо, док су њихове компаније то враћале из БиХ", рекао је Пеулић.
Он је указао на додатне проблеме превозника у БиХ, те навео да је данас дан када се "спушта челична завјеса" за превознике јер почиње рад новог система управљања границама ЕУ.
"Са великом зебњом смо дочекали данашњи дан. Уколико се нешто не промијени то ће бити велики удар не само за превознике него и за укупну привреду", рекао је Пеулић.
