АТВ сазнаје: ФСС бира између Вељка Пауновића и Дејана Станковића

12.10.2025

12:30

АТВ сазнаје: ФСС бира између Вељка Пауновића и Дејана Станковића
Фото: ФСС

Након лесковачке бламаже и пораза од Албаније којим се репрезентација Србије удаљила од баража за Свјетско првенство Драган Стојковић је понудио оставку коју је Фудбалски савез Србије и усвојио.

Зоран Мирковић, селектор У-21 репрезентације Србије, предводиће “Орлове” са тренерске клупе на гостовању у Андори, а челни људи одмах су се дали у потрагу за новим селектором.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

ФСС издао саопштење због Пиксија: Познато ко води Србију у Андору

Како АТВ сазнаје, два су кандидата у првом плану-Вељко Пауновић и Дејан Станковић.

Челни људи српског фудбала, сазнаје АТВ, још јутрос су обавили први разговор са Вељком Пауновићем који је недавно добио отказ у Овиједу, а слиједи разговор и са Дејаном Станковићем, актуелним шефом стручног московског Спартака.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Стојковић понудио оставку, не путује у Андору

Ипак, познавајући прилике у српском фудбалу није искључено да се наредних дана појави још неки кандидат за ужарену клупу репрезентације Србије.

Veljko Paunović

Dejan Stanković

Коментари (1)
