АТВ сазнаје: ФСС бира између Вељка Пауновића и Дејана Станковића

Извор:
АТВ
12.10.2025
12:30
Коментари:1
Након лесковачке бламаже и пораза од Албаније којим се репрезентација Србије удаљила од баража за Свјетско првенство Драган Стојковић је понудио оставку коју је Фудбалски савез Србије и усвојио.
Зоран Мирковић, селектор У-21 репрезентације Србије, предводиће “Орлове” са тренерске клупе на гостовању у Андори, а челни људи одмах су се дали у потрагу за новим селектором.
Како АТВ сазнаје, два су кандидата у првом плану-Вељко Пауновић и Дејан Станковић.
Челни људи српског фудбала, сазнаје АТВ, још јутрос су обавили први разговор са Вељком Пауновићем који је недавно добио отказ у Овиједу, а слиједи разговор и са Дејаном Станковићем, актуелним шефом стручног московског Спартака.
Ипак, познавајући прилике у српском фудбалу није искључено да се наредних дана појави још неки кандидат за ужарену клупу репрезентације Србије.
