Амиџић упутио писмо у више земаља ЕУ с циљем да транспортним компанијама омогуће поврат ПДВ

Након консултација са представницима Конзорцијума "Логистика БиХ", министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић упутио је писмо у више земаља ЕУ с циљем да транспортним компанијама из БиХ омогуће поврат ПДВ-а.
Најавио је да ће, ако им се не обезбиједи равноправан третман предузети кораке да се транспортним компанијама из Италије, Шпаније, Пољске и Мађарске уведу реципрочне мјере.
Тражимо равноправност, а ако Европа то не разумије нисам спреман бити дио поданичке приче, попут министара Форта и Конаковића, поручио је Амиџић.
