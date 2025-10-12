Logo

Амиџић данас о успостављању реципроцитета у поврату ПДВ-а

12.10.2025

08:30

Амиџић данас о успостављању реципроцитета у поврату ПДВ-а

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре о теми "Крај вишегодишње дискриминације: Зашто ЕУ враћа ПДВ свима - осим фирмама из БиХ?".

Амиџић ће представити детаље иницијативе за успостављање реципроцитета у поврату ПДВ-а између БиХ и земаља ЕУ, најављено је из кабинета министра финансија и трезора.

Ријеч је о важном економском и правном питању које директно погађа хиљаде домаћих фирми, посебно из сектора транспорта и логистике.

Амиџић ће говорити о до сада предузетим корацима, упућеним захтјевима према државама ЕУ, као и о наредним потезима с циљем заштите интереса домаће привреде.

Конференцији ће присуствовати и представници Конзорцијума "Логистика БиХ" који окупља 3.300 представника транспортног и логистичког сектора у БиХ.

