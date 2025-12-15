Орбан: Мале шансе да се избјегне конфисковање руске имовине

15.12.2025
21:56
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да постоје мале шансе да се избјегне конфисковање руске имовине, јер би Брисел могао да промијени правила и донесе одлуку квалификованом већином.
"Ово мора да се избјегне, иако видим мале шансе, јер нас је мало. Потребна је једногласност по овом питању, али је лако замислити да ће током дискусије они рећи да једногласност није потребна, као што су то учинили прошлог пута", рекао је Орбан порталу "Патриота".
Он је додао да, у том случају, Мађарска неће моћи да спријечи овакву одлуку и да ће морати да размисли како да избјегне посљедице.
"На Западу нема јединства у вези са конфисковањем руске имовине, а САД су против тога и желе да створе заједнички руско-амерички инвестициони фонд", рекао је мађарски премијер.
Према његовим ријечима, уколико не буде узет у обзир став Мађарске, која се противи конфисковању руске имовине, Будимпешта ће се жалити Суду правде ЕУ.
"Ако Русија на суду оспори конфисковање имовине, биће питање времена када ће се белгијска економија срушити", додао је Орбан.
У ЕУ је тренутно замрзнуто око 210 милијарди евра руске државне имовине, а већи дио се налази у Белгији.
