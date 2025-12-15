Logo
Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

СРНА

15.12.2025

21:39

Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Тренутни планови за борбу против глобалног загријавања сачуваће само три одсто алпских глечера од нестанка у овом вијеку, а већина ће се отопити у наредне двије деценије, наводи се у студији универзитета ЕТХ Цирих у Швајцарској.

Ледени покривачи централне Европе нестају брже него било гдје другдје на планети, показују резултати истражвања.

Tramp zelenski

Свијет

Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Научници су открили да 79 одсто свјетских глечера неће преживјети овај вијек уколико државе не појачају напоре да обуздају климатске промјене.

- Алпе какве данас познајемо потпуно ће се промијенити до краја вијека - рекао је за "Политику" Ландер ван Трихт, главни аутор студије.

Истраживање, објављено у часопису "Нејчер клајмат чејнџ", прво је у којем израчунато колико ће глечера опстати до 2100. године под различитим сценаријима загријавања.

Претходне студије су се фокусирале на величину или масу леда, факторе који одређују будући пораст нивоа мора и несташицу воде, јер је у глечерима садржано 70 одсто свјетских залиха слатке воде.

lisice pixabay

Хроника

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Истраживачи се надају да ће њихови налази, укључујући базу података са пројектованом стопом опстанка сваког од 211.000 глечера у свијету, помоћи у процјени утицаја климатских промјена на локалне економије и екосистеме.

Истраживачи су открили да ће 97 одсто глечера централне Европе нестати у овом вијеку ако глобално загријавање достигне 2,7 степена Целзијусова изнад прединдустријског нивоа.

