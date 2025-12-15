Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Извор:
Тренутни планови за борбу против глобалног загријавања сачуваће само три одсто алпских глечера од нестанка у овом вијеку, а већина ће се отопити у наредне двије деценије, наводи се у студији универзитета ЕТХ Цирих у Швајцарској.
Ледени покривачи централне Европе нестају брже него било гдје другдје на планети, показују резултати истражвања.
Научници су открили да 79 одсто свјетских глечера неће преживјети овај вијек уколико државе не појачају напоре да обуздају климатске промјене.
- Алпе какве данас познајемо потпуно ће се промијенити до краја вијека - рекао је за "Политику" Ландер ван Трихт, главни аутор студије.
Истраживање, објављено у часопису "Нејчер клајмат чејнџ", прво је у којем израчунато колико ће глечера опстати до 2100. године под различитим сценаријима загријавања.
Претходне студије су се фокусирале на величину или масу леда, факторе који одређују будући пораст нивоа мора и несташицу воде, јер је у глечерима садржано 70 одсто свјетских залиха слатке воде.
Истраживачи се надају да ће њихови налази, укључујући базу података са пројектованом стопом опстанка сваког од 211.000 глечера у свијету, помоћи у процјени утицаја климатских промјена на локалне економије и екосистеме.
Истраживачи су открили да ће 97 одсто глечера централне Европе нестати у овом вијеку ако глобално загријавање достигне 2,7 степена Целзијусова изнад прединдустријског нивоа.
