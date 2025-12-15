Logo
Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Извор:

Б92

15.12.2025

21:31

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу су брзом интервенцијом ухапсили Р. Д. (64) из Лебана, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.

Он се сумњичи да је данас око 16,30 часова у Лесковцу, у Булевау Николе Пашића, ножем задао више убода педесеттрогодишњој женској особи која је од задобијених повреда преминула на лицу мјеста.

Осумњиченом је по налогу вишег јавног тужиоца одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу, пише Б92.

