Анису Калајџићу продужен притвор: Из пиштоља усмртио Алдину Јахић

Извор:
Аваз
15.12.2025
20:08
Коментари:0
Судско вијеће Кантоналног суда у Мостару данас, 15.децембра, је након одржаног рочишта, уважило приједлог Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона те је донијело рјешење према којем је за још два мјесеца продужен притвор према Анису Калајџићу (33) из Мостара.
Како пише "Аваз", он се основано сумњичи да је починио кривично дјело "Тешко убиство женске особе" из чл. 166. а) ст. 1. КЗ Федерације Босне и Херцеговине, у стјецају са кривичним дјелом "Неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје".
Калајџић се у притворској јединици Казнено-поправног завода Мостар налази од 16.новембра, када је лишен слободе након што је тог дана око 18 сати из пиштоља усмртио Алдину Јахић (32) из Калесије.
С несретном дјевојком је претходно био у вези непуна три мјесеца.
Адвокат Аниса Калајџића се противи продужењу притвора: Рекао да његов брањеник има симптоме психичког слома
Подсјетимо, његов нови адвокат по службеној дужности, Ибро Булић, успротивио се продужењу притвора, а такође, на данашњем рочишту је оспоравао правну квалификацију дјела које се Калајџићу ставља на терет.
Навео је и да његов брањеник има бројне симптоме који указују на психички слом.
Свијет
Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД
Поступајућа кантонална тужитељица, Весна Прањић, која је у цијелости остала при приједлогу за продужење притвора навела је да је као нови доказ, у међувремену, достављен исказ свједокиње Н.М. (оштећена у предмету продужено кривично дјело Угрожавање сигурности за које је оптужен Калајџић оп.а.) те да су наређена бројна вјештачења од неуропсихијатријског до балистичког, ДНК, ДНА те друга чији резултати још нису достављени.
Тужилаштво је затражило продужење притвора из разлога јер нарочите околности оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело или извршити кривично дјело којим пријети.
Такође, продужење притвора је затражено и због постојања изванредних околности с обзиром да је ријеч о кривичном дјелу које је посебно тешко, а с обзиром на начин почињења и посљедицу кривичног дјела, тако да би пуштањем на слободу осумњиченика резултирало пријетњом нарушавања јавног реда будући да је у посљедње вријеме учестало вршење најтежих кривичних дјела, убистава на штету жена.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму