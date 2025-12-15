Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

Извор:
Танјуг
15.12.2025
19:58
Приступање Украјине ЕУ не била гаранција безбједности за Кијев, већ би значило пријетњу ратом за Европу, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
- Ми, Мађари, не посматрамо чланство у ЕУ као гаранцију безбједности за Украјинце, већ као пријетњу ратом за Европу. Приступање Украјине ЕУ представљало би огромну пријетњу ратом за цијелу ЕУ - рекао је Сијарто мађарским новинарима након састанка министара спољних послова земаља ЕУ.
Украјина је, заједно са Молдавијом, добила статус кандидата за чланство у ЕУ у јуну 2022. године, што се сматра симболичном подршком Кијеву.
