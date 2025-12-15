Logo
Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

Извор:

Танјуг

15.12.2025

19:58

Коментари:

0
Фото: РТРС

Приступање Украјине ЕУ не била гаранција безбједности за Кијев, већ би значило пријетњу ратом за Европу, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

- Ми, Мађари, не посматрамо чланство у ЕУ као гаранцију безбједности за Украјинце, већ као пријетњу ратом за Европу. Приступање Украјине ЕУ представљало би огромну пријетњу ратом за цијелу ЕУ - рекао је Сијарто мађарским новинарима након састанка министара спољних послова земаља ЕУ.

Украјина је, заједно са Молдавијом, добила статус кандидата за чланство у ЕУ у јуну 2022. године, што се сматра симболичном подршком Кијеву.

Петер Сијарто

Украјина

Evropska unija

