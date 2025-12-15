Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

Извор:
Миланска полиција разбила је банду која се бавила крађама и изнудама, и ухапсила 21 особу, а међу ухапшенима је и 96-годишња старица која је била на челу криминалне групе, преносе данас италијански медији.
Ова група откривена је након истраге започете 2023, након серије пљачки, отмица и превара, преноси Милано Today.
Како је саопштено из полиције, банда је криминалним радњама дошла до добити од 2,5 милиона евра.
Начин дјеловања групе био је најчешће исти, а припадници банде представљали су се као лажни полицајци.
На тај начин би пришли углавном старијим особама док улазе у кућу, и представили се лажним легитимацијама, након чега би ушли и украли што више вриједности за кратко вријеме.
Најчешће су крали накит који би потом пребацили у иностранство у камперу, а затим би га уз саучесништво јувелира рециклирали.
Током истраге остварена је међународна сарадња служби, а банда је поред Италије деловала и у Швајцарској и Белгији.
Током претреса у Швајцарској, заплијењено је 43.000 евра у готовини, бројни луксузни сатови, златне полуге, накит и ташне.
Током истраге одузето је још 15.000 евра у кешу, као и луксузна роба у вриједности од 500.000 евра.
Међу ухапшенима је 96-годишња старица за коју су истражитељи навели да је била на челу логистичке базе криминалне групе.
Укупна вриједност украдене робе износи око 2,5 милиона евра, саопштено је из полиције.
