Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

Агенције

15.12.2025

19:29

0
Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Миланска полиција разбила је банду која се бавила крађама и изнудама, и ухапсила 21 особу, а међу ухапшенима је и 96-годишња старица која је била на челу криминалне групе, преносе данас италијански медији.

Ова група откривена је након истраге започете 2023, након серије пљачки, отмица и превара, преноси Милано Today.

Како је саопштено из полиције, банда је криминалним радњама дошла до добити од 2,5 милиона евра.

Начин д‌јеловања групе био је најчешће исти, а припадници банде представљали су се као лажни полицајци.

На тај начин би пришли углавном старијим особама док улазе у кућу, и представили се лажним легитимацијама, након чега би ушли и украли што више вриједности за кратко вријеме.

Најчешће су крали накит који би потом пребацили у иностранство у камперу, а затим би га уз саучесништво јувелира рециклирали.

Трговска гора

Регион

Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

Током истраге остварена је међународна сарадња служби, а банда је поред Италије деловала и у Швајцарској и Белгији.

Током претреса у Швајцарској, заплијењено је 43.000 евра у готовини, бројни луксузни сатови, златне полуге, накит и ташне.

Током истраге одузето је још 15.000 евра у кешу, као и луксузна роба у вриједности од 500.000 евра.

Међу ухапшенима је 96-годишња старица за коју су истражитељи навели да је била на челу логистичке базе криминалне групе.

Укупна вриједност украдене робе износи око 2,5 милиона евра, саопштено је из полиције.

хапшење

banda

Италија

