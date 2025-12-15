Logo
Large banner

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Извор:

СРНА

15.12.2025

18:25

Коментари:

0
Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство
Фото: Pexels

Ник Рајнер, син филмског режисера Роба Рајнера, ухапшен је под оптужбом за убиство оца и његове супруге, рекао је званичник полиције округа Лос Анђелес.

Ник Рајнер је пребачен у затвор уз кауцију од четири милиона долара, наводи се у затворској документацији.

Полиција је јуче пронашла тијела Роба Рајнера и његове супруге Мишел у њиховом дому у насељу Брентвуд у Лос Анђелесу.

Локални медији су извијестили да је пар избоден ножем.

"Ово је разарајући губитак за наш град и нашу земљу. Допринос Роба Рајнера одјекује широм америчке културе и друштва, а он је побољшао безброј живота својим креативним радом и залагањем за социјалну и економску правду", саопштила је градоначелник Лос Анђелеса Карен Бас.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

Рајнер је режирао двадесетак филмова, укључујући класике попут "Буди уз мене", драму о одрастању из 1986. године о четворици дјечака који крећу у потрагу за тијелом несталог младића.

Његов филм "Када је Хари срео Сели" из 1989. године често се описује као једна од највећих романтичних комедија свих времена.

Подијели:

Таг:

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0
Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

Хроника

Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

1 ч

0
Каран и Блануша

Република Српска

Утврђени резултати избора: Колико гласова је освојио Каран, а колико Блануша

1 ч

3
Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Уз само 5 кашика овог састојка завјесе ће заблистати као нове

2 ч

0

Више из рубрике

Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0
Млада повријеђена у тучи на свадби

Свијет

Млада повријеђена у тучи на свадби

2 ч

0
Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

Свијет

Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

2 ч

0
Лавров: Европа кује сплетке против Америке

Свијет

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

45

Бијељина: Градски буџет увећан за 8,073 милиона KМ

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner