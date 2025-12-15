Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Извор:
СРНА
15.12.2025
18:25
Коментари:0
Ник Рајнер, син филмског режисера Роба Рајнера, ухапшен је под оптужбом за убиство оца и његове супруге, рекао је званичник полиције округа Лос Анђелес.
Ник Рајнер је пребачен у затвор уз кауцију од четири милиона долара, наводи се у затворској документацији.
Полиција је јуче пронашла тијела Роба Рајнера и његове супруге Мишел у њиховом дому у насељу Брентвуд у Лос Анђелесу.
Локални медији су извијестили да је пар избоден ножем.
"Ово је разарајући губитак за наш град и нашу земљу. Допринос Роба Рајнера одјекује широм америчке културе и друштва, а он је побољшао безброј живота својим креативним радом и залагањем за социјалну и економску правду", саопштила је градоначелник Лос Анђелеса Карен Бас.
Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане
Рајнер је режирао двадесетак филмова, укључујући класике попут "Буди уз мене", драму о одрастању из 1986. године о четворици дјечака који крећу у потрагу за тијелом несталог младића.
Његов филм "Када је Хари срео Сели" из 1989. године често се описује као једна од највећих романтичних комедија свих времена.
