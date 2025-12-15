Утврђени резултати избора: Колико гласова је освојио Каран, а колико Блануша

15.12.2025
Према објављеним утврђеним резултатима ЦИК-а БиХ Синиша Каран је нови предсједник Републике Српске.
На основу 100 одсто утврђених резултата Синиша Каран кандидат СНСД је освојио 222.182 гласа, а Бранко Блануша кандидат СДС 212.605.
Синиша Каран је повећао предност на 9.577 гласова у односу на Бранка Бланушу.
Кандидат Савеза за нову политику Драган Ђокановић освојио је 2.018, односно 0,46 одсто гласова.
Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске освојио је 1.698 гласова или 0,39 одсто, независни кандидат Игор Гашевић 1.353 или 0,31 одсто, док је независни кандидат Славко Драгичевић освојио 1.066 гласова или 0,24 одсто.
Према подацима ЦИК-а, од 1.264.366 уписаних у бирачки списак право гласа на изборима искористило је 449.376 бирача или 35,54 одсто.
Важећих листића било је 440.922 или 98,12 одсто, празних 850 или 0,19 одсто, док је неважећих листића по другим критеријумима 7.604 или 1,69 одсто.
ЦИК је раније данас усвојио одлуку о утврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Након доношења ове одлуке може се поднијети захтјев за поновно бројање гласачких листића у року од 72 сата од дана објављивања резултата као и приговор на тачност објављених резултата у року од 24 сата.
Ипак, ова одлука није коначна и вјероватно ће услиједити процес подношења жалби.
Осим тога донсена је наредба за поновно бројање гласачких листића са бирачких мјеста у Лакташима (16 бирачких мјеста), Добоју (20), Зворнику (18), Братунцу (1), Гацку (1) и Билећи (1). Поновно бројање ће се радити сходно динамици коју утврди центар за бројање, речено је из ЦИК-а.
