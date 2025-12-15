ЦИК утврдио резултате избора: Синиша Каран предсједник Српске

15.12.2025
15:49
Коментари:4
Централна изборна комисија БиХ утврдила је резултате пријевремених избора за предсједника Републике Српске на којима је побиједио Синиша Каран, кандидат СНСД-а. На сједници ЦИК-а речено је да су се стекли услови за утврђивање резултата избора.
Након доношења ове одлуке може се поднијети захтјев за поновно бројање гласачких листића у року од 72 сата од дана објављивања резултата као и приговор на тачност објављених резултата у року од 24 сата.
"На основу досад избројаних гласова утврдићемо резултате како бисмо отворили могућност да политички субјекти и све друге скупине које су прописане законом могу подносити захтјеве за поновна пребројавања", рекао је Жељко Бакалар, члан ЦИК-а.
Члан ЦИК-а Вања Бјелица Прутина рекла је да ће тешка срца подржати одлуку ЦИК-а о утврђивању резултата избора те да ће то урадити само из разлога како би се несметано наставио изборни процес и омогућило подношења приговора за поновно бројање.
Она је рекла да је основу основу извјештаја контроле изборних резултата на 76 бирачких мјеста било ситуација да је на једном мјесто кандидату додано 309 гласова, једном одузето 110.
"Оно што је евидентно јесте да је било неправилности у поступку бројања гласова", рекла је Бјелица Прутина.
Одлука о утврђивању резултата избора биће објављена данас у 17 часова. Ипак ова одлука није коначна и вјероватно ће услиједити процес подношења жалби.
Република Српска
Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића
Најновије
Најчитаније
19
43
19
39
19
39
19
29
19
23
Тренутно на програму