Извор:
РТ Балкан
15.12.2025
22:48
Коментари:0
Шеф пољске дипломатије Радослав Сикорски треба да има на уму да савремене Пољске уопште не би било без доприноса Владимира Лењина, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације, преноси ТАСС.
Она је скренула пажњу на то да је пољски министар спољних послова на друштвеној мрежи Икс "у шали" прокоментарисао мађарског премијера Виктора Орбана: "Виктор је заслужио свој Орден Лењина".
"Тако је реаговао на опаску шефа мађарске владе да је незаконита експропријација руске имовине, у суштини, силовање међународног права", примјетила је Захарова.
Додала је да испади Радослава Сикорског на Иксу више никога не могу изненадити.
"Помињањем Лењиновог имена, по свој прилици, министар је желио да увриједи Виктора Орбана. Сикорски је, међутим, заборавио да без Лењина Пољске уопште не би било", нагласила је портпаролка руског Министарства спољних послова.
Истакла је да је пријатељство совјетског и пољског народа у другој половини двадесетог вијека дало некада зависној републици прилику да постане озбиљна индустријска, пољопривредна и културна европска држава.
Здравље
Ризично скроловање на телефону: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи
Напоменула је да је Лењиново наслијеђе остало присутно чак и у филмској култури – "Лењин у Пољској", совјетско-пољски филм из 1965. године, који је на 19. Канском филмском фестивалу освојио награду за најбољу режију.
"Према томе, Лењин је у великој мјери архитекта независне пољске државе. Савремена Пољска би се могла звати и 'Пољска Владимира Иљича Лењина'. На то Варшава свакако не би смјела да заборави. Али за Сикорског историја, изгледа, не постоји. Лењин се борио за пољску државност, док су садашњи политичари у Варшави свој суверенитет жртвовали НАТО 'наративима'. А шлаг на торту за Сикорског: маршал Пољске Константин Рокосовски био је седмоструки носилац Ордена Лењина", поручила је Захарова, пише РТ Балкан.
Здравље
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
53
22
50
22
50
22
48
Тренутно на програму