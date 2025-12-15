Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож

Извор:
Телеграф
15.12.2025
22:58
Коментари:0
Полиција у Београду у суботу је ухапсила М.А. (66) и одредила задржавање до 48 сати због насиља у породици. Наиме, он је у Земуну у пијаном стању, супрузи супругом С.А. (65) и сину А.А. (45) пријетио смрћу.
Након свађе он их је вријеђао, након чега је узео кухињски нож и кренуо према супрузи, гдје га је у томе спријечио син, до доласка полиције.
Он је од стране полиције одведен на ВМА, ради утврђивања количине алхохола у крви, јер исти није хтио да се алкотестира од стране полиције.
Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
