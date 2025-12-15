ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

Извор:
Компанија ОпенАИ планира да у првом тромјесечју 2026. године лансира нову функцију у оквиру ChatGPT-a, познату као “Adult mode”, намењену искључиво пунолетним корисницима.
Према наводима страних технолошких медија, ова опција ће омогућити мање рестриктиван приступ одређеним темама и садржајима, који су до сада били ограничени због важећих безбједносних правила и филтера.
Из ОпенАИ-ја истичу да је у току развој напредног система за провјеру старости, који ће користити вјештачку интелигенцију како би се осигурало да само корисници старији од 18 година могу да активирају овај режим. Функција неће бити укључена аутоматски, већ искључиво на захтјев корисника који прођу верификацију.
Нова опција је поменута током представљања модела ГПТ-5.2, када је наглашено да је заштита малољетника један од кључних приоритета компаније, због чега је лансирање више пута одлагано.
Иако су се раније појавиле информације да би “Adult mode” могао бити доступан већ крајем 2025. године, ОпенАИ је одлучио да додатно продужи развој како би се испунили безбједносни и регулаторни стандарди.
За сада нема прецизних детаља о томе које ће врсте садржаја бити доступне у овом режиму, али се очекује да ће ОпенАИ у наредним мјесецима објавити више информација, пише Б92.
