Logo
Large banner

Умрла звијезда чувене серије

15.12.2025

22:32

Коментари:

0
Умрла звијезда чувене серије
Фото: Pixabay

Ентони Гири, који је тумачио лик Лука Спенсера у серији "Општа болница", преминуо је у 79. години.

Глумац је умро у недјељу, 14. децембра, услед компликација које су уследиле након операције обављене три дана раније.

Најпознатији је био по улози Лука Спенсера у серији Општа болница. Овог лика тумачио је први пут 1978. године.

Авион

Свијет

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Лук је касније спојен са Лауром, коју је играла Џини Френсис, и заједно су постали највећи "суперспар" у историји дневних серија.

Подијели:

Таг:

глумац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Сцена

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

4 ч

0
Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

Сцена

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

5 ч

0
Ово је једини аутомобил који је Сузана задржала након Сашине смрти

Сцена

Ово је једини аутомобил који је Сузана задржала након Сашине смрти

9 ч

0
Весна Змијанац изашла из болнице

Сцена

Весна Змијанац изашла из болнице

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож

22

53

Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

22

50

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

22

50

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

22

48

Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner