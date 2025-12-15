Умрла звијезда чувене серије

15.12.2025
Ентони Гири, који је тумачио лик Лука Спенсера у серији "Општа болница", преминуо је у 79. години.
Глумац је умро у недјељу, 14. децембра, услед компликација које су уследиле након операције обављене три дана раније.
Најпознатији је био по улози Лука Спенсера у серији Општа болница. Овог лика тумачио је први пут 1978. године.
Лук је касније спојен са Лауром, коју је играла Џини Френсис, и заједно су постали највећи "суперспар" у историји дневних серија.
