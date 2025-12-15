Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

Извор:
Пјевачица Весна Змијанац, која је оперисана прије неколико дана у Ургентном центру, данас је изашла из болнице. По њу је дошао зет Реља Поповић и њих двоје су таксијем отишли кући.
Весна је изашла из болнице камуфлирана, носила је капу, шал и наочаре. Реља је био видно расположен и насмијан је разговарао са медицинским особљем, који га је упутио у здравствено стање пјевачице.
Како се сазнало од блиског извора, Весна се осјећа добро и требало би да се за мјесец дана јави на контролу.
Подсјетимо, Весна је оперисана прије четири дана, када јој је урађена реваскуларизација на артерији, а интервенција је спроведена због хитности њеног стања. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек – навео је тад извор Курира, који је додао да је Весна имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.
Овом интервенцијом је проток крви враћен, што спречава инфаркт и побољшава рад срца. Три стента значе да је сужење било дуже или на више мјеста – појаснио је тада извор.
