Ваздух у Бањалуци и даље опасан за здравље: Грађани једва дишу

Квалитет ваздуха у Бањалуци мало је бољи него претходних дана. Док једва дишу забринути грађани траже разлоге такве ситуације.
"Свашта, димњаци, аута која иду празна","Ово је до сада најгоре, видјела сам на тиктоку видео да птице падају","Свашта се ложи, погледајте промет возила" ,"Доста је изграђено у задње вријеме, топлана је изградила нову котловницу, а све се ложи дрво углавном, мало се користи обновљиве енергије, биће горе и горе", истичу грађани.
Горе не може, ако је вјеровати мјерењима протеклих дана. Параметри данас мало бољи, али и даље лоши.
"Када је у питању град Бањалука у протеклих 15 дана, прекорачења су била за суспендоване честице пм 10, од 15 дана је прекорачена 12 дана, док су знатно повећане честице пм 2,5", објаснио је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске Златко Ђајић.
Све то нарушава и здравље. Медицински радници упозоравају на најосјетљивије категорије.
"Поремећаји до којих код дјеце може довести квалитет ваздуха нису само везани за респираторни тракт, бронхитиси, хроничне респираторне болести, то су и болести које су везане за развој, лош квалитет ваздуха може да доведе до успореног раста дјетета, до менталних поремећаја", упозорава шеф Секције за здравље УНИЦЕФ БиХ Јела Аћимовић.
Погубан утицај – тако свакодневно излагање људи, дјеце, особа са респираторним проблемима загађеним ваздухом, описује професор Петар Гверо. Ресурси који воде у правцу смањења загађености, каже не смију се игнорисати.
"Ово је један проблем који се гомилао задњих 30 година, ми смо превише тога препустили профиту, а премало смо размишљали о добробити грађана. Оно што се може урадити ад хок, јесте да се појачају активности инспекцијских органа и да се крене са кажњавањем оних које сагоријевају неадекватна горива", казао је шеф Секције за здравље УНИЦЕФ БиХ Петар Гверо.
У ресорном министарству у претходном периоду спроводили су низ мјера енергетске ефикасности на јавним објектима које индиректно утичу на квалитет ваздуха.
"Велики извор загађења долази од индивидуалних ложишта, по неким процјенама у Бањалуци их има преко 10 хиљада", додао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Према подацима Свјетске здравствене организације по броју болести изазваних загађеним ваздухом БиХ се налази на самом врху у Европи. Претходних седам дана Бањалука је била високо на љествици најзагађенијих градова у БиХ.
