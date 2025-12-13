Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

13.12.2025
Нити је корона, нити је полицијски час. Рекло би се редовно у Бањалуци и овог децембра. Празне улице не због недостатка забавног садржаја, него због загађења. Ваздух је постао опипљив, а осим у загађењу, Бањалучани се гуше и у популизму градоначелника Драшка Станивуковића.
Према Гугловим подацима, "бањалука загађење" је један од најтраженијих појмова прошле зиме. Ове, када више не долазе вијести о Сарајеву као најзагађенијем граду, него о Бањалуци, у читаву причу укључује се Драшко Станивуковић.
У пет до 12 одлука да ће се у Бањалуци радити нешто по питању загађења ваздуха показала је општу неспремност градских отаца да се баве овим проблемом. Нешто слично се десило прошле године када је након мјесеци временских прогноза град остао затрпан снијегом.
Из сета популистичких мјера да се закључити да ко преживи ову зиму сљедеће ће слушати нова обећања. Ваздух у Бањалуци је опасан по здравље. На улицама нема никога. Умјесто мјесецима раније, у густој бањалучкој магли градоначелник Станивуковић најављује електричне аутобусе, пооштравање техничких прегледа аутомобила и мањак ватромета.
Станивуковић предлаже постављање филтера на димњацима свих колективних ложишта или индивидуалних. Мјера која тражи мјесеце за припрему и реализацију тек ће бити предложена. Исте филтере тражио је и прошле године када су између осталог, за загађење оптужили вјетар. У суштини, спорно је било што вјетар бањалучко загађење није пребацио у другу локалну заједницу.
Град ће учинити велико дјело па за Нову годину неће бити ватромета. Кажу, доказано нарушава квалитет ваздуха, као да се претходних дана Бањалуком само бацају петарде и испаљује ватромет. Скромни допринос у поноћ 31. децембра осликава озбиљност Градске управе.
Популистички је најавио и пооштравање техничких прегледа моторних возила, иако град нема никакве везе са тим.
Ко преживи ову зиму сљедеће ће му ваздух олакшати и електрични аутобуси. Према ријечима градоначелника Станивуковића, у плану је увођење електричних аутобуса и повећање субвенција за јавни превоз, како би се смањио број аутомобила у саобраћају.
Из свега наведеног, Бањалучани треба да се чувају ваздуха и лоших избора. Ватромет би свакако био промашај јер се не би ни видио као ни прошле године, а проблеме са загађењем треба оставити за љето када ће се Град бавити сушом и недостатком воде.
