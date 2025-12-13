Бака Даница из Бањалуке прославила 103. рођендан: Ово је њена тајна дуговјечности

13.12.2025
11:36
Бака Даница Тривић из Бањалуке напунила је 103 године. На лицу осмијех. Здрава, све послове обавља сама, а спремила је и зимницу.
Сваки дан поједе нешто кувано, које сама припреми.
Екипа Нове БХ посјетила је баку Даницу која је подијелила своје виђење живота и здравља с њима.
''Па не знам шта да вам кажем. Рецепт је, не може… Кад вам кажем, кад ви морате радити онако како иде, а то није усмјерено како треба'', каже бака.
У стотину љета много тога стане, али бака Даница се труди памтити само љепе дане. Некад су каже времена била боља, мање се имало, али више цијенило.
Нема много школе, али је животних, каже, завршила три факултета. Куће је градила, ратове преживјела, живот тежак, али љеп имала. Највеће богатство јој је породица. Има четворо дјеце, осморо унучади, једанаесторо праунучади, и троје чукунунучади. Са супругом је у складном браку живјела 70 година. Након његове смрти 2008. у главном сама, али никад усамљена.
''Увијек неко од нас дође дјеце, а и комшилук је тако добар да је заиста уважавају и поштују сви”, рекао је њен син Раде, пише Нова.
