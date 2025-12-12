Logo
Деманти Града Бања Лука: Фирма ''Драгичевић'' није испунила елементарне услове

Извор:

АТВ

12.12.2025

14:10

Град Бања Лука демантовао је информације о тендеру за додјелу трогодишњи уговор за изнајмљивање апарата за копирање.

Како је портал АТВ-а писао, посао је добила ИТ фирми "Планет Софт“ која је у власништву блиског пријатеља Ведрана Јарића.

Са Јарићем је заједно понуду поднијела и фирма "КМЦ", чији је власник Слободан Станивуковић.

Дуги понуђач била је бањалучка фирма "Драгичевић", а Град Бања Лука у свом демантију наводи да није испунила елементарне услове за додјелу уговора.

Деманти преносимо у цјелости:

"Град Бања Лука демантује наводе који су се појавили у појединим медијима а у вези са јавном набавком за изнајмљивање апарата за копирање.

Наиме, Град је спровео отворени поступак јавне набавке за изнајмљивање апарата за копирање.

Понуђач „Драгичевић“ д.о.о. доставио је понуду, али није испуњавао елементарне услове за квалификацију који су прописани тендерском документацијом.

Против Одлуке о избору најповољнијег понуђача, друштво „Драгичевић“ д.о.о. није уложило жалбу.

Додатно, нетачна је тврдња изнесена у појединим медијима да је „Драгичевић“ годинама уназад обављао ове послове за Град Бању Луку.

Тачно је да је наведено предузеће у претходном периоду имало више уговора са Градом Бања Лука за послове набавке и/или одржавања копир апарата, али не и за послове изнајмљивања опреме на начин предвиђен овом јавном набавком", наводи се у демантију Града Бања Лука.

