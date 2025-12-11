"Држ'те лопова": Станивуковић додијелио тендер Јарићу и рођаку, иако је постојала нижа понуда

Извор:
АТВ
11.12.2025
15:42
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић додијелио је трогодишњи уговор за изнајмљивање апарата за копирање ИТ фирми "Планет Софт“ која је у власништву његовог блиског пријатеља Ведрана Јарића.
Са Јарићем је заједно понуду поднијела и фирма "КМЦ", чији је власник градоначелников рођак Слободан Станивуковић.
Међутим, ту ништа не би било чудно да је понуда поменутог конзорцијума била најјефтинија на овом тендеру.
Цијели посао био је процијењен на 420.000 КМ без ПДВ-а (491.400 са порезом), а конзорцијум "Планет софт - КМЦ" дао је понуду свега 60 КМ мање од тога - 419.940 КМ.
Дугогодишњи испоручилац "Драгичевић" своје услуге понудио је за 484.380 КМ, али ни 7.560 марака нижа цијена није била довољна да добије посао.
Важно је, при томе напоменути да је фирма "Драгичевић" у претходним годинама овај посао обављала и ниједном није прекршила уговор.
Станивуковићев изговор, односно изговор тендерске комисије, био је тај да фирма "Драгичевић" није доставила измишљене сертификате који, како се може закључити из образложења, уопште и нису потребни за овај посао.
По принципу "држ'те лопова", Станивуковић је тако успио њему блиским особама да додијели значајна средства, док је по граду, али и цијелој Републици Српској разним перформансима скретао пажњу са онога што он "ваља испод жита".
Бања Лука
1 д4
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д3
Бања Лука
2 д3
Најновије
Најчитаније
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Тренутно на програму