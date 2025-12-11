Logo
Large banner

"Држ'те лопова": Станивуковић додијелио тендер Јарићу и рођаку, иако је постојала нижа понуда

Извор:

АТВ

11.12.2025

15:42

Коментари:

0
"Држ'те лопова": Станивуковић додијелио тендер Јарићу и рођаку, иако је постојала нижа понуда
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић додијелио је трогодишњи уговор за изнајмљивање апарата за копирање ИТ фирми "Планет Софт“ која је у власништву његовог блиског пријатеља Ведрана Јарића.

Са Јарићем је заједно понуду поднијела и фирма "КМЦ", чији је власник градоначелников рођак Слободан Станивуковић.

Међутим, ту ништа не би било чудно да је понуда поменутог конзорцијума била најјефтинија на овом тендеру.

Цијели посао био је процијењен на 420.000 КМ без ПДВ-а (491.400 са порезом), а конзорцијум "Планет софт - КМЦ" дао је понуду свега 60 КМ мање од тога - 419.940 КМ.

Једна друга фирма имала је бољу понуду.

Дугогодишњи испоручилац "Драгичевић" своје услуге понудио је за 484.380 КМ, али ни 7.560 марака нижа цијена није била довољна да добије посао.

Важно је, при томе напоменути да је фирма "Драгичевић" у претходним годинама овај посао обављала и ниједном није прекршила уговор.

Станивуковићев изговор, односно изговор тендерске комисије, био је тај да фирма "Драгичевић" није доставила измишљене сертификате који, како се може закључити из образложења, уопште и нису потребни за овај посао.

По принципу "држ'те лопова", Станивуковић је тако успио њему блиским особама да додијели значајна средства, док је по граду, али и цијелој Републици Српској разним перформансима скретао пажњу са онога што он "ваља испод жита".

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

Vedran Jarić

Бањалука

tender

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

Бања Лука

Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

1 д

4
Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Бања Лука

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

1 д

0
Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

Бања Лука

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

2 д

3
Нинковић за АТВ: Станивуковић угрозио 200 хиљада Бањалучана

Бања Лука

Нинковић за АТВ: Станивуковић угрозио 200 хиљада Бањалучана

2 д

3

Више из рубрике

"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

Бања Лука

"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

5 ч

0
Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

Бања Лука

Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

7 ч

3
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Бања Лука

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

8 ч

15
Struja, električna energija

Бања Лука

Бројне улице и насељa данас без струје

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner