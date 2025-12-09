Logo
Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

Извор:

Провјерено.инфо

09.12.2025

16:13

Коментари:

0
Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

Небојша Дринић, секретар Покрета „Сигурна Српска“ и један од најближих сарадника Драшка Станивуковића, није више шеф Клуба одборника ПДП-а у Скупштини града Бањалука.

"Са мјеста шефа Клуба сам се повукао самоиницијативно, јер ће у наредном периоду у Скупштини града бити формиран клуб „Покрета Сигурна Српска“ који ће бројати осам чланова и нећу се моћи посветити максимално поред свих других задужења која имам. Разговарамо са још неким одборницима, могуће је да ће наш Клуб бројати и више чланова у наредном периоду", рекао је ово за портал Провјерено, генерални секретар ПСС Небојша Дринић, коментаришући промјене на челу клуба.

Како каже, због великих обавеза које има у новом покрету, али и у ПДП-у, не може се посветити довољно обавезама и у Клубу.

Тагови:

Небојша Дринић

Драшко Станивуковић

