Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

Извор:
Провјерено.инфо
09.12.2025
16:13
Коментари:0
Небојша Дринић, секретар Покрета „Сигурна Српска“ и један од најближих сарадника Драшка Станивуковића, није више шеф Клуба одборника ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
"Са мјеста шефа Клуба сам се повукао самоиницијативно, јер ће у наредном периоду у Скупштини града бити формиран клуб „Покрета Сигурна Српска“ који ће бројати осам чланова и нећу се моћи посветити максимално поред свих других задужења која имам. Разговарамо са још неким одборницима, могуће је да ће наш Клуб бројати и више чланова у наредном периоду", рекао је ово за портал Провјерено, генерални секретар ПСС Небојша Дринић, коментаришући промјене на челу клуба.
Како каже, због великих обавеза које има у новом покрету, али и у ПДП-у, не може се посветити довољно обавезама и у Клубу.
Бања Лука
7 ч3
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
6 д3
Бања Лука
6 д8
Најновије
Најчитаније
16
22
16
22
16
13
16
11
16
09
Тренутно на програму