Без струје данас остају ове улице и насеља

09.12.2025
Због радова на електромрежи без струје ће данас од 8.30 до 14.30 часова бити дио бањалучког насеља Бочац, саопштили су из "Електрокрајине".
Према њиховим ријечима дијелови улица Жарка Згоњанина, Трла и Давида Штрпца, Далибора Даче Стојића, Лесковачка и Новосадска од девет до 14 часова неће имати електричну енергију.
- Дио улице Суботичка без струје ће бити од девет до 11 часова - навели су из овог предузећа.
