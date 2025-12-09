Logo
Без струје данас остају ове улице и насеља

Извор:

АТВ

09.12.2025

07:10

Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од 8.30 до 14.30 часова бити дио бањалучког насеља Бочац, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима дијелови улица Жарка Згоњанина, Трла и Давида Штрпца, Далибора Даче Стојића, Лесковачка и Новосадска од девет до 14 часова неће имати електричну енергију.

Земљотрес-Јапан-09122025

Свијет

У земљотресу у Јапану 30 повријеђених, влада упозорава на могући јачи потрес

- Дио улице Суботичка без струје ће бити од девет до 11 часова - навели су из овог предузећа.

