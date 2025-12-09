СПЦ прославља Светог Алимпија Столпника

Извор:
Агенције
09.12.2025
07:02
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Светог Алимпија Столпника. Овај светац у посту и молитви на стубу провео је више од пола вијека.
Свети Алимпије Столпник рођен је у Андријанопољу у шестом вијеку. У младости се удаљио на неко грчко гробље ван града, за које се вјеровало да је мјесто пуно демона и нечистих сила.
Ту је поставио крст, саградио храм и подигао столп, стуб, на којем је, у посту и молитви, провео 53 године. Због тога је и назван Столпник.
Република Српска
Минић наставља консултације о буџету
С временом, људи су почели да га поштују и долазе ради утјехе, поуке и исцјељења.
Поживио је по једнима сто, по другима 112 година. Његове мошти и данас су исцјелитељске.
У Србији се Свети Алимпије Столпник слави као крсна слава, увијек посна због Божићног поста.
У народу се прича да је заустављао кугу и губу, одбијао нездраве вјетрове и чинио разна друга чуда.
Данас се не преже теглећа стока. Одлази се рано у цркву да би све било здраво у наредној години.
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Савјети
2 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму