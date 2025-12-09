Logo
СПЦ прославља Светог Алимпија Столпника

09.12.2025

07:02

СПЦ прославља Светог Алимпија Столпника
Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Светог Алимпија Столпника. Овај светац у посту и молитви на стубу провео је више од пола вијека.

Свети Алимпије Столпник рођен је у Андријанопољу у шестом вијеку. У младости се удаљио на неко грчко гробље ван града, за које се вјеровало да је мјесто пуно демона и нечистих сила.

Ту је поставио крст, саградио храм и подигао столп, стуб, на којем је, у посту и молитви, провео 53 године. Због тога је и назван Столпник.

Република Српска

Минић наставља консултације о буџету

С временом, људи су почели да га поштују и долазе ради утјехе, поуке и исцјељења.

Поживио је по једнима сто, по другима 112 година. Његове мошти и данас су исцјелитељске.

У Србији се Свети Алимпије Столпник слави као крсна слава, увијек посна због Божићног поста.

У народу се прича да је заустављао кугу и губу, одбијао нездраве вјетрове и чинио разна друга чуда.

Данас се не преже теглећа стока. Одлази се рано у цркву да би све било здраво у наредној години.

