Сутра се слави Свети Алимпије: Ево које обичаје треба испоштовати

Извор:

Телеграф

08.12.2025

22:33

Свети Алимпије Столпник један је од оних светаца које српска традиција непрекидно чува и преноси.

Рођен око 522. године у Андријанопољу, данашњем Једрену у Пафлагонији, већ као дјете показивао је изузетну посвећеност вјери. Као ђакон служио је епископу Теодору и стекао велико поштовање, али је у срцу носио потребу за тихим, усамљеничким животом.

Живот у самоћи и предању

Због тога се повукао на грчко гробље које је народ избјегавао због гласина о демонским појавама. Управо ту, на мјесту гдје други нису смјели ни да приђу, Алимпије је нашао своју мисију. Молитва, пост и тишина били су његов пут, а вјеровало се да му је Бог дао дар исцјељења.

Према предању, Свети Алимпије је живио 120 година и упокојио се 640. године, у вријеме цара Ираклија.

Свијет

Јапан: Повријеђене најмање 23 особе у снажном земљотресу

Његове мошти чувају се у Кутлумушком манастиру на Светој Гори, а посебно поштовање придаје се његовој глави, која се сматра чудесном реликвијом. Фреске са његовим ликом налазе се у бројним православним храмовима, међу којима је и Пећка патријаршија. Уврштен је међу три велика столпника, заједно са Симеоном и Данилом.

Народни обичаји и забране на његов дан

У народу је остала и легенда да је Свети Алимпије прегазио кугу и спријечио њено даље ширење, па се вјерује да је снажан заштитник од болести. Уз то, сматра се чуварем стоке. Због тога се на његов дан стока не упреже, а постоји и посебно правило везано за трпезу.

На дан Светог Алимпија не једе се телетина, јунетина нити било какво кравље месо. Овај обичај се поштује у многим крајевима Србије, јер се вјерује да се тако чува здравље дома и обезбјеђује благостање стоке током цијеле године.

Обичаји везани за Светог Алимпија преносе се генерацијама, а његов дан подсјећа на скромност, мир и вјеру да се заштита понекад крије у најједноставнијим гестовима поштовања традиције.

(телеграф)

